Dilettanti, il Nuova Ada si coccola gli attaccanti Figliuzzi e Varano: ufficiali i rinnovi dei due giovani calciatori

Tra le protagoniste del prossimo campionato di prima Categoria (girone C) ci sarà senz’altro il Nuova Ada. Il club delle preserre, dopo aver vinto lo spareggio play off e aver avuto accesso a una storica promozione, sta già lavorando in visa della prossima stagione per anticipare i tempi e alimentare le ambizioni di un campionato da vertice. Dunque non è mai andata veramente in vacanza la dirigenza, soprattutto dopo il recente cambio di presidenza.

Due rinnovi importanti

Si lavora dunque alla costruzione della rosa 2025/26, considerando anche le certezze che si hanno già in casa ed è proprio da qui che parte il club: ufficiali infatti i rinnovi di Figliuzzi e Varano. Si riparte da loro quindi, mantenendo alta la prolificità ma soprattutto l’imprevedibilità del reparto offensivo dal momento che loro due sono stati tra i principali artefici della splendida cavalcata del Nuova Ada culminata infine con la storica festa del salto di categoria. Nei due rinnovi ci sono inoltre le mani del nuovo direttore sportivo, Gregorio Lopreiato, e del suo collaboratore Giosuè Cosentino. Entrambi però hanno solo iniziato nella loro opera di consolidamento, anche perché stanno operando su più fronti e con nomi di rilevante spessore per la categoria, con l’intento di regalare ulteriori sorrisi alla piazza e arrivare ai nastri di partenza del prossimo campionato con le carte in regola per poter insidiare i vertici.