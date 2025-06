Soriano, tutto pronto per l’ormai consueto torneo di mini-palla in piazza: tanti i premi in palio

Si rinnova il memorial in ricordo di Salvatore, Natalino e Salvatore per la categoria Senior e quello dedicato a Roberto Schiavello per la Juniores. Quest'anno un memorial anche per Filippo Ceravolo

A chi di calcio ci vive, a chi ne ha fatto un mantra e a chi, nel calcio, ci ha visto valori che rendono questo sport speciale. Da competizione a socialità e inclusione, fino a diventare anche un modo per ricordare in maniera affettiva ciò che, altrimenti, non si sarebbe potuto esternare. Riparte la Soriano estiva e lo fa, innanzitutto, con l’ormai consueto appuntamento annuale del torneo di mini-palla, giunto alla sua terza edizione e che cela, dietro le serate di coinvolgimento al centro della piazza, un gesto nobile per l’iniziativa avuta e indirizzata al ricordo di alcuni figli di Soriano.

Aperte le iscrizioni

Il torneo, che aprirà i battenti entro la prima metà di luglio (da individuare ancora la data) e organizzato da Francesco Serravite, Valentino De Nardo e Salvatore Margiotta nasce innanzitutto in memoria dei tre figli di Soriano che hanno prematuramente lasciato un’incisione indelebile nel paese ed i quali, attraverso il gioco del pallone, possono essere in qualche modo più vicini. Al via dunque il Secondo Memorial Salvatore, Natalino, Salvatore per la categoria Senior. A esso, inoltre, verrà affiancato sia il secondo Memorial Roberto Schiavello (altro ragazzo prematuramente scomparso a causa di un tragico incidente stradale e mai dimenticato) che riguarderà la categoria Juniores maschile e femminile e sia il primo Memorial Filippo Ceravolo per la categoria Juniores maschile.

I premi in palio

Tanti i premi in palio: per la categoria Senior la squadra vincitrice otterrà una gift card di 800 euro all’Agenzia Viaggi Bluegreen, mentre per la finalista è previsto un giro-pizza offerto. Quanto alla categoria Juniores, invece, trofeo, medaglia e una giornata nella splendida location di Puntapiana per la prima, mentre ci saranno coppa e medaglia per la seconda classificata, oltre al premio singolo per il miglior giocatore (così come anche per la categoria senior). Quanto alla quota d’iscrizione, essa è di 120 euro a squadra per la categoria Senior mentre sarà di 40 euro per la categoria Juniores. Le iscrizioni scadranno il prossimo 2 luglio.