Dilettanti, prende sempre più forma l’Asd Fulmine Sorianello: Domenico Mangiardi sarà il nuovo presidente

Prende sempre più forma la fisionomia dell’Asd Fulmine. La squadra, costituita solamente qualche mese fa, sta mettendo le prime basi per avviare un percorso calcistico che partirà dal prossimo campionato di Terza Categoria.

Il gruppo dirigenziale

Di grande rilievo innanzitutto il progetto calcistico che ha già visto l’annuncio del nuovo tecnico, Michele Corona, e di alcuni nuovi acquisti come bomber Enzo Nesci o quello di Bruno Inzillo, ex Comprensorio Vibonese. Annunciata dunque anche la carica del ruolo di presidente e che sarà rivestita da Domenico Mangiardi. Una figura già nota all’ambiente calcistico locale per aver ricoperto lo stesso incarico nel Futsal Serra, squadra che ha vinto il campionato di Serie D. Il ruolo di vice-presidente sarà invece affidato a Domenico Monardo, altra figura nota all’ambiente calcistico nonché fondatore dell’Ags Soriano 2010 portandola dalla Terza Categoria all’Eccellenza. Nel gruppo dirigenziale si aggiungono inoltre Francesco Arena, Simone Papa e Giuseppe Pullella. Continua adesso la campagna acquisti estiva che porterà la squadra a essere tra le protagoniste della prossima stagione, con ambizioni di vertice e voglia di fare bene.