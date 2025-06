Scuola Calcio, i Pulcini del Real Limbadi vincono il campionato regionale Libertas. Mister La Malfa: «Ripagato tutto il lavoro fatto»

I piccoli calciatori battono in finale la Campese e si aggiudicano il titolo regionale. Sconfitti in finale invece gli Esordienti

Una stagione da incorniciare per la scuola calcio del Real Limbadi che, dopo la vittoria del campionato Uisp categoria Esordienti, esulta anche con la Categoria Pulcini. Si conferma la grande competitività e organizzazione di una società sportiva in costante crescita, come testimonia l’affiliazione con la Vibonese e il conseguente passaggio di due giovani talenti Mangiafave (classe 2013) e Calandruccio (classe 2012) nel vivaio del club rossoblù.

Vittoria regionale

Tornando al campionato, si sono conclusi a Reggio Calabria i campionati giovanili Libertas categoria categorie Esordienti e Pulcini, svolti allo stadio Lo Presti di Gallico. La formazione reggina della Asd Campese si è aggiudicata la vittoria nella categoria Esordienti battendo in finale la formazione di mister La Malfa. Risultato ribaltato invece nella categoria Pulcini dove i giovani vibonesi hanno battuto sempre i reggini della Campese. Appuntamento al prossimo anno con le attività sportive giovanili e adulti Libertas Regione Calabria.

Tanta la soddisfazione dello stesso tecnico Francesco La Malfa che, nello scorso anno, è stato all’interno dello staff tecnico di mister Buscè nella Vibonese, in Serie D: «Una importante traguardo questo del campionato regionale con la categoria Pulcini dopo aver vinto la fase provinciale, qualche mese fa, con la categoria Esordienti. Tutto questo ripaga il lavoro fatto in questa annata, chiudendo una stagione alquanto positiva. Adesso pensiamo alla prossima lavorando già da ora».