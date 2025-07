Dilettanti, la Polisportiva Spilinga annuncia il nuovo direttore sportivo: trovato l’accordo con Gregorio Lopreiato

Il club giallorosso vince la concorrenza del Nuova Ada e annuncia l'ingaggio dell'ormai ex ds del Sant'Onofrio. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i primi giocatori in entrata

Inizia a entrare nel vivo il calciomercato estivo nei dilettanti, e non solo per quel che riguarda i calciatori ma anche sul piano dirigenziale e gestionale, con diverse figure che animano le trattative. La Polisportiva Spilinga si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Prima Categoria dopo aver centrato la promozione e, proprio per questo, non vuole lasciare nulla al caso.

Spilinga, ecco il nuovo ds

Prima di tuffarsi nel mercato e costruire la rosa, al club giallorosso mancava il direttore sportivo che era un tassello fondamentale per l’intera gestione. Detto fatto, con Gregorio Lopreiato che sposa la causa spilingese. Sarà lui il nuovo direttore sportivo con l’accordo che è stato trovato nella mattinata di martedì. Sorpassato dunque il Nuova Ada che negli ultimi giorni sembrava vicino all’ingaggio dell’ex ds del Sant’Onofrio. Lopreiato è sicuramente una figura di esperienza, soprattutto nel calcio provinciale ma non solo, basti pensare alle annate trascorse con il Filogaso nel campionato di Promozione, arrivando a sgomitare per i play off.

Ecco l’annuncio ufficiale del club: «Gregorio Lopreiato entra nella dirigenza giallorossa con il ruolo di direttore sportivo. In questo incarico sarà affiancato dal direttore generale Giuseppe Papaianni. Siamo certi che, grazie alla sua esperienza e professionalità, saprà dare un contributo importante alla crescita della Polisportiva Spilinga. Nei prossimi giorni inizieremo a ufficializzare i primi giocatori in entrata».