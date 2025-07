Sezione Aia di Vibo, due arbitri promossi nell’organigramma nazionale: nuovo incarico per Michele Larosa e Domenico Massaria

Entrambi lasciano il Comitato regionale per entrare a far parte della Commissione nazionale D e della Commissione nazionale 5

Nel calcio, si sa, il ruolo più difficile non è quello del portiere, del difensore, del centrocampista o dell’attaccante bensì uno in particolare che non fa gol e non tocca il pallone: l’arbitro. A lui il compito di gestire l’inerzia agonistica di una gara ma con la consapevolezza di farlo con autorevolezza, cosciente che qualsiasi decisione non accontenterà mai completamente.

Promossi due arbitri

Termina dunque un’altra stagione sportiva non solo per i vari club dilettantistici ma anche per gli arbitri, spesso fragili capri espiatori al termine del novantesimo. La capacità di estraniarsi e camminare sulla neutralità è una dote che non tutti hanno, ma il direttore di gara sì. Soddisfazione per il territorio vibonese, in questo senso, dal momento con la chiusura della stagione sportiva 2024/25 arrivano anche due promozioni per la sezione Aia (Associazione italiana Arbitri) di Vibo Valentia, che aggiunge così due arbitri agli organici nazionali. Si tratta dell’assistente arbitrale Michele Larosa, promosso dal Comitato Regionale alla Commissione Arbitri Nazionale D, e dell’arbitro effettivo Domenico Massaria, promosso dal Comitato Regionale alla Commissione Arbitri Nazionale 5. Un traguardo senz’altro significativo e che inorgoglisce l’intero territorio vibonese dal punto di vista sportivo, confermando di formare non solo validi giocatori ma anche equi arbitri.