Tonno Callipo, due nuovi ingressi nello staff della squadra femminile: Scheid e Maragó, competenze tecniche e visione per affrontare la B1

Cristian Scheid sarà il vice allenatore di Stefano Saja nella squadra femminile della Tonno Callipo, che milita in Serie B1. Catanese, 29 anni ancora da compiere, Scheid arriva a Vibo Valentia dopo un percorso variegato in campo nel ruolo di opposto.

Da giocatore ha vestito le maglie di diverse squadre siciliane: Coordiner Catania in B (2016-17), Area Volley (2018-2020) in Serie C con un ruolo anche nel settore giovanile, e Letojanni nella stagione 2021-22, con cui ha conquistato la promozione in A3. Sul fronte tecnico ha affiancato Ciro Zoratti alla WeKondor Catania (2019-20), con promozione in B2 e due ottavi posti alle finali nazionali giovanili. Poi è stato il vice di Claudio Mantarro a Zafferana (2022-23), contribuendo alla promozione in B1 e seguendo anche l’Under 16 femminile della WeKondor. Più recentemente ha collaborato per qualche mese con il Catania Volley in B2 e nell’ultima stagione con il Cus Roma Tor Vergata.

«Entrare a far parte di un progetto in crescita, che sta investendo nel settore femminile con determinazione e competenza, è per me motivo di orgoglio ed entusiasmo», ha commentato Scheid. «Credo molto nel valore delle persone che compongono la realtà giallorossa e sono convinto che ci siano tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro».

Scheid non conosceva personalmente il tecnico Saja, ma ha espresso apprezzamento per il suo operato: «Ho grande stima per il suo lavoro e sono sicuro che potremo costruire una collaborazione efficace, basata sulla fiducia e sull’obiettivo comune di far crescere il gruppo al massimo delle sue potenzialità».

A Vibo Valentia Scheid ritrova un club storicamente noto per l’attività maschile, ma che nel femminile ha già ottenuto risultati importanti in due soli anni. «È davvero stimolante vederla ora protagonista anche nel settore femminile», ha osservato il nuovo vice allenatore. «Mi aspetto una stagione intensa, competitiva, ma anche ricca di entusiasmo, con l’obiettivo di continuare a crescere e consolidare quanto fatto finora».

Insieme a Scheid entra nello staff anche Giampaolo Maragó, proveniente dal settore maschile, dove ha operato per cinque anni. Passa ora alla squadra femminile, con il ruolo principale di scoutman.

«È sicuramente un cambiamento importante, ma non vedo l’arrivo nel femminile come un salto in un nuovo universo, quanto piuttosto un’opportunità di crescita personale», ha dichiarato Maragó. «Mi occuperò principalmente di match analysis e l’approccio non cambia tanto tra maschile e femminile».

Sulle ambizioni della stagione alle porte, Maragó ha le idee chiare: «Ci cimenteremo in un torneo che è pur sempre il terzo nazionale, molto complicato ed insidioso. Ogni partita sarà una battaglia, ma l’ambizione e la voglia saranno quelle di essere sempre pronti e competitivi».

La conferma del suo ruolo tecnico viene vissuta da Maragó come una gratificazione: «La fiducia che la società mi ha dimostrato è un segnale positivo. Ogni cambiamento porta sfide, ma anche opportunità di crescita. So che posso contribuire a portare qualcosa di nuovo e utile alla squadra».