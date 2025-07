Dilettanti, il Sant’Onofrio si tiene stretto il gioiellino di casa: ufficiale il rinnovo di Pietro Maragò

Conferma importante in casa Sant’Onofrio in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Dopo aver raggiunto la salvezza, il club giallorosso vuole mantenere l’ossatura e al contempo cercare di alzare sempre di più l’asticella. Si deve dunque partire dai perni portanti della rosa e tra questi rientra Pietro Maragò.

Rinnova Maragò

Ufficiale il rinnovo con il calciatore che per qualità e competenza calcistica. Maragò era tra i pezzi pregiati del mercato estivo con diverse richieste al seguito. Alla fine però ha vinto l’amore per il suo paese e da santonofrese doc ha deciso di sposare le nuove guide di mister Bruni. Eccellenti doti atletiche e tecniche, carisma e personalità fanno di lui il difensore moderno che tutti i tecnici vorrebbero, ma la sua intelligenza calcistica lo ha portato nella scorsa stagione a ricoprire il ruolo di centrocampista diventando proprio in quel ruolo fondamentale per la squadra segnando anche gol pesanti. Da difensore a centrocampista insomma, garantendo ancora più versatilità tattica e soluzioni di modulo, ampliando così le scelte dello stesso mister Bruni che si ritroverà un giocatore che, nonostante la sua giovane età, ha già vissuto campionati importanti e superiori alla Prima Categoria.