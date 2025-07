Dilettanti, nuovo corso in panchina per la Polisportiva Spilinga: trovato l’accordo con il tecnico Giorgio Addesi

La Polisportiva Spilinga si conferma tra le società vibonesi più attive in questo mercato estivo. Il club giallorosso sta infatti programmando la prossima stagione in Prima Categoria dopo la promozione conquistata e, di certo, vuole recitare un ruolo da protagonista. La dirigenza è già all’opera nel costruire organico e staff tecnico e la prima cosa da fare era trovare l’allenatore.

Trovato il nuovo tecnico

Di poche ore fa l’annuncio, a tal proposito, dell’accordo con il nuovo tecnico Giorgio Addesi. Una figura decisamente di valore e competenza non solo nell’ambito provinciale e portatore di esperienza e professionalità, oltre a un percorso costellato anche di successi. Nel corso della sua carriera ha guidato numerose squadre nel campionato di Promozione tra cui il Filogaso, la Rombiolese e il San Nicola da Crissa, con quest’ultima ha anche conquistato il campionato di Prima Categoria la stagione precedente. Nella stagione appena passata ha allenato la Juniores Under 19 nazionale della Vibonese.

Nuovo centravanti

Sciolto il nodo panchina, la compagine spilingese può ora concentrarsi sulla costruzione della nuova rosa, anche a immagine e somiglianza del neo allenatore. Arrivano dunque i primi colpi e con nomi sicuramente rilevanti come quello di Alberto Mercatante. Un attaccante di esperienza, come testimonia il suo curriculum: ampia parentesi nel campionato di Promozione con le maglie di Rombiolese, Promosport, Filogaso e Capo Vaticano, lasciando il segno ovunque sia passato. A impreziosire il suo percorso, anche un’importante esperienza in Eccellenza con il Soriano.

Attaccante dinamico e uomo spogliatoio, Mercantante rappresenta un innesto di grande valore per il progetto giallorosso. La sua esperienza e il suo carisma saranno fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione.