Cessione Vibonese calcio, la società: «Proposte da un gruppo siciliano ma ancora nulla di definito»

Il club rossoblù puntualizza: «Si sta procedendo con gli opportuni approfondimenti relativi allo stato generale della società e costi di gestione» Non riconfermati staff e collaboratori in scadenza, «per garantire massima correttezza nei confronti di nuovi eventuali proprietari»

C’è tanto fermento in queste ore in casa Vibonese, soprattutto in merito alle tante voci che si rincorrono circa una presunta cessione del club da parte del presidente Pippo Caffo e le successive esternazioni del direttore sportivo Ettore Meli. Sull’argomento, la società ha inteso chiarire la situazione attraverso un comunicato ufficiale apparso sulla propria pagina social.

Iter per l’iscrizione

Innanzitutto il club tranquillizza: «La us Vibonese Calcio comunica che a oggi la società risulta regolarmente iscritta al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025/2026. La ratifica ufficiale da parte della Lega è attesa entro il 15 luglio, secondo le tempistiche prestabilite.

Come già annunciato pubblicamente nella scorsa settimana durante un’intervista rilasciata a un’emittente radiofonica locale, il presidente conferma di aver avviato sin dalla conclusione del campionato 2024/2025 una serie di contatti finalizzati all’ingresso di nuovi soci nella compagine societaria o, in alternativa, alla cessione della proprietà del club».

Contatti per la cessione

Da lì la serie di voci riguardo la possibile cessione che la società non smentisce: «Tale processo, condotto nell’esclusivo interesse del futuro della Vibonese, ha portato alla ricezione di alcune proposte interessanti, in modo particolare da un gruppo di imprenditori siciliani (e non campani come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa) che hanno dato vita a trattative serie e concrete. Le parti coinvolte stanno attualmente procedendo con gli opportuni approfondimenti relativi allo stato generale della società, compresi i costi di gestione pregressi e la valutazione degli aspetti positivi e negativi dell’operazione. In considerazione delle trattative in corso – ci precisa – la società ha ritenuto doveroso informare lo staff tecnico e tutti i collaboratori che non è possibile procedere alla riconferma nei ruoli attualmente ricoperti, in scadenza al 30 giugno scorso come da contratto. Tale decisione, pur nel rispetto della stima personale, dell’apprezzamento e del ringraziamento per il lavoro svolto, risponde alla necessità di garantire la massima correttezza nei confronti di eventuali nuovi proprietari».



E ancora: «La U.S. Vibonese Calcio, nel ribadire l’impegno a mantenere informati tifosi, stampa e opinione pubblica sull’evolversi della situazione e auspicando che le interlocuzioni in corso possano portare a una soluzione positiva per il futuro del club rossoblù, chiarisce che al momento non è stata definita alcuna trattativa».