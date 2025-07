Tonno Callipo, riconferma per la centrale Benedetta Rizzo: «Serie A? Vibo la merita»

Annata da incorniciare per la centrale Benedetta ‘Bibi’ Rizzo, che ha bissato a Vibo non solo la seconda promozione di fila, dopo quella di Imola in A2, quanto tutte le aspettative che la Tonno Callipo riponeva in lei. Fin da subito la forte giocatrice di Lugo di Romagna ha mostrato spessore e mezzi tecnici, decisivi nel formare quello zoccolo duro della squadra, fatto di esperienza e qualità. Per lei parla anche, a fine campionato, il ruolo di vice bomber del roster giallorosso dopo Cammisa. Scontata dunque la riconferma per un’atleta di tal fatta, tra l’altro di origini calabresi, perché il papà è originario di Campora San Giovanni.

Intervista

Meritata riconferma per te visto l’ottimo campionato: sei soddisfatta e cosa significa un altro anno a Vibo?

«Sono molto contenta di rimanere tra le mura vibonesi. Per quanto sia qui da poco tempo, Vibo Valentia è una città che ci ha accolto a braccia aperte, una società che ci ha aperto le porte di casa con una dolcezza e allo stesso tempo professionalità, che si trovano raramente. Restare un altro anno significa molto per me, perché si può correggere il tiro delle cose che l’anno prima non sono andate perfettamente e allo stesso tempo si può fare un salto di qualità e lavorare ancora meglio».

A breve si ripartirà per un torneo che hai giocato e vinto due anni fa: che B1 vi aspetta la prossima stagione?

«La B1 è comunque una categoria tosta, averla vinta una volta non significa avere in tasca i successi e la vittoria del campionato. Io sono carica e sicuramente metterò tutta me stessa in questo campionato, come ho fatto da sempre. Voglio vincerla? Sicuramente sì».

Si è ripartiti con un nuovo allenatore Saja e ci saranno anche diverse nuove compagne per te: non cambiano invece gli obiettivi ambiziosi. Certo si preannuncia bagarre al vertice, vista anche la A3 alla fine della prossima stagione. Cosa pensi?

«Penso che il nuovo allenatore possa darci la spinta giusta per rimetterci in gioco fin dall’inizio della preparazione. In un anno di transizione, cambiare allenatore e compagne è sicuramente molto stimolante. L’inserimento di una nuova categoria ha i suoi pro e contro. Nel senso che hai più possibilità di salire, ma allo stesso tempo anche tante società che vorrebbero prendere la palla al balzo e fare la squadra per la promozione. Quindi la concorrenza potrebbe aumentare. Noi ci metteremo il nostro, Vibo si merita di nuovo la Serie A nei suoi palazzetti».

Sei risultata la seconda realizzatrice di squadra con ben 217 punti: insomma un’annata che ricorderai, per cosa in particolare?

«Ho letto questa notizia e ne sono super contenta, anche perché non sono quasi mai lucida sulle annate appena trascorse e su quanto possa essere realmente stata di aiuto alla squadra. Quindi questo ulteriore dato, personale, mi fa immensamente piacere. Sicuramente di quest’anno ricorderò le persone. A partire dalla società, alle mie compagne di squadra che sono state speciali ognuno a modo suo. Infine, ma non per importanza, il Club e tutti i tifosi che non ci hanno mai fatto sentire sole, anche nelle trasferte più difficili. Se c’è tutto questo, i risultati arrivano».