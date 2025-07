Dilettanti, Spilinga scatenato ma il colpaccio lo fa il San Costatino: firma il jolly Chiarello

Botti che fanno rumore quelli del fine settimana per quel che riguarda il mercato dilettantistico e, nello specifico, quello vibonese. Questa volta, ad animare le trattative sono San Costantino e Spilinga, rispettivamente militanti nel campionato di Seconda Categoria e Prima Categoria ma con ambizioni certamente importanti. E sono proprio loro a scuotere il week end con colpi di spessore.

Spilinga scatenato

Andando in ordine di categoria, alquanto attiva la Polisportiva Spilinga, neopromossa al prossimo campionato di Prima Categoria ma con obiettivi importanti nonostante l’etichetta di matricola. Il club giallorosso, infatti, è molto avanti rispetto alle altre antagoniste nella costruzione dell’organico: Mercatante, Rombolà, il rinnovo di capitan Pugliese e adesso l’ingaggio di Gregorio Ventrice oltre ai rinnovi di Marco Zappia e Ferdinando Miceli. Un fiume in piena dunque la compagine spilingese che innanzitutto blinda i due motori del centrocampo e che hanno dimostrato visione, cuore e voglia.

Ottimo anche il colpo Gregorio Ventrice che va a rafforzare notevolmente il reparto difensivo. Tanta l’esperienza che lo stesso difensore originario di San Gregorio d’Ippona, classe 1998, ha accumulato nel corso degli anni come dimostrano le stagioni al Chiaravalle, alla Rombiolese, al San Nicola da Crissa, al Mileto e al Sant’Onofrio. Operazione portata a buon fine, con sapienza e competenza, dal nuovo direttore sportivo Gregorio Lopreiato che peraltro lo conosceva bene proprio ai tempi del Sant’Onofrio. Insomma, sempre più strutturata la rosa giallorossa, con lo Spilinga che si candida come spina nel fianco per tutti.

Colpaccio del San Costantino

Categoria a parte, il colpo che fa più rumore è però quello di Costantino Chiarello che torna nella sua San Costantino, squadra della sua città, dopo anni di giocate, gol e dribbling in giro per i campi della Calabria e che hanno fatto innamorare diversi tifosi. Non ha certamente bisogno di presentazioni il jolly classe 1995, in grado di ricoprire diversi ruoli all’interno del rettangolo di gioco e creando così un’imprevedibilità e un ventaglio di soluzioni tattiche che pochi altri giocatori possono garantire. Sicuramente è un vero e proprio lusso per la categoria e va ad innalzare notevolmente la qualità dell’organico in mano a mister Mimmo Romano. Un giocatore completo, un vero e proprio tuttocampista che ha fatto le fortune del Soriano in Eccellenza e di Rombiolese, San Nicola da Crissa e Capo Vaticano in Promozione. Porta con sé un notevole bagaglio di esperienza.

Ecco le sue prime parole: «Finalmente sono ritornato a casa dopo tantissime esperienze fatte in squadre e categorie diverse. Quest’anno mi sono sentito di vestire nuovamente la maglia della squadra del mio paese che ho già indossato all’inizio della mia fiorente carriera. Sento un senso d’appartenenza fuori dal normale, perché la squadra del tuo paese rimane sempre la squadra del tuo paese. C’è un bel progetto e siamo un bel gruppo che ha fame e voglia di riportare questa squadra dove è giusto che sia».