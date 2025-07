A Bivona il primo Memorial Gabriele e Matteo: ieri la finale che ha visto trionfare la squadra Inazuma. Tante emozioni prima e dopo la gara

Grande partecipazione di pubblico nella serata finale del torneo in memoria dei due ventenni recentemente scomparsi in circostanze drammatiche

Circa un mese di gol, calcio estivo e unione. Il tutto nel segno del Memorial Gabriele e Matteo, il torneo di calcetto che si è svolto dal 6 giugno al 4 luglio a Bivona, nel campetto vicino la chiesa. Un’iniziativa nobile in ricordo dei due ragazzi prematuramente scomparsi quasi un anno fa e che hanno lasciato dolore e tristezza a Bivona e a Vibo Marina: Gabriele Alessandria, 23 anni, era stato ritrovato senza vita nelle acque di Bivona lo scorso 17 agosto, mentre Matteo Mazzitelli, 21 anni, è morto lo scorso 7 novembre a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un incidente su una pista di motocross nei pressi di Gioia Tauro.

Emozioni e unione

Commozione, emozione ma con la forza di essere tutti insieme: c’era tantissima gente ieri sera in occasione della finalissima del torneo che ha visto Inazuma imporsi sul Briatico per 5-4 e alzare al cielo un trofeo intriso di tanto significato. Il pre-partita è un turbinio di emozioni con le parole dei familiari: «Non aspettate di perdere una persona per dimostragli il vostro bene». E poi tanti palloncini bianchi prestati al cielo peraltro in un giorno speciale, dal momento che proprio ieri Gabriele Alessandria avrebbe compiuto 24 anni. La data della finale dunque non a caso. Nella mattinata di venerdì, invece, si era svolta una raccolta straordinaria di sangue in ricordo proprio dei due ragazzi.

I premi

Team Briatico

Tanti i premi sia singoli che individuali, per un post-partita che ha regalato sorprese e momenti di sorrisi. Ecco dunque i premi consegnati:

Il premio squadra più corretta va a Metal Sud; il premio come miglior difensore va a Sokona Abass; il premio come miglior giocatore giovane va a Barbagallo; i premi per squadra social e divisa più bella vanno alla squadra Amaro Luciano; il premio squadra rivelazione va al team Aston Birra; il premio giocatore più corretto se lo prende invece Salvatore De Luca; il premio giocatore rivelazione va a Daniele Combatti; il premio miglior gol va a Gabriele Corigliano; l premio migliore Under a Francesco Iannello; il premio miglior giocatore Senior va a Gaetano Morabito; il premio miglior giocatore va a Salvatore Bruni; il premio capocannoniere va a Tomas Lalla; il premio miglior portiere va ad Antonello Pititto; il premio squadra supporter va ai Vizziosi; il premio miglior presidente va a Raffaele Natalino; il premio miglior allenatore va a Paolo Fedele.

La squadra Inazuma, vincitrice del torneo, si aggiudica una cena mentre il team Briatico beneficerà di una serata in pizzeria. Un successo intriso di significato, insomma, il primo Memorial Gabriele e Matteo.