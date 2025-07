Dilettanti, lo Spilinga annuncia l’ingaggio del portiere Mazzitelli. Al Sant’Onofrio rinnova anche Gabriele De Caria

Si confermano essere Polisportiva Spilinga e Sant’Onofrio le squadre più attive in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Le due compagini vibonesi, infatti, sono in piena opera nella costruzione delle rispettive rose ed essere così il più possibili competitive.

Spilinga attiva sul mercato

Innanzitutto irrompe con forza lo Spilinga, neopromosso al prossimo campionato di Prima Categoria, che sta lavorando incessantemente con acquisti e rinnovi per rafforzare l’organico. Sta sicuramente nascendo una rosa di qualità quella che verrà data in mano a mister Giorgio Addesi, grazie anche al lavoro sinergico del nuovo direttore sportivo Gregorio Lopreiato. In ordine di tempo, dunque, Antonio Mazzitelli è l’ultimo nuovo acquisto della compagine giallorossa. Si tratta di un giovane portiere classe 2005, cresciuto calcisticamente nelle giovanili tra Soriano, Capo Vaticano e Rombiolese. Nelle ultime stagioni ha militato nel Capo Vaticano, collezionando diverse presenze nel campionato di Promozione.

Da dicembre ha difeso i pali del San Costantino (squadra militante nel campionato di Seconda Categoria) dimostrando sicurezza e affidabilità tra i pali. Un altro Under di qualità che si aggiunge alla rosa a disposizione di mister Addesi. Non solo acquisti, ma anche rinnovi soprattutto importanti: Tommaso Fiamingo e Giuseppe Gaetano. questi ultimi due spilingesi doc che hanno scritto pagine importanti della storia sportiva del club.

Sant’Onofrio, rinnova De Caria

Importante rinnovo invece in casa Sant’Onofrio che annuncia il prolungamento di Gabriele De Caria. Un esterno eclettico e che farà le fortune tattiche del nuovo mister Bruni. Lo scorso anno ha ricoperto un ruolo fondamentale nella formazione giallorossa e anche quest’anno si farà trovare pronto. Come detto, esterno dotato di grande velocità e di buona tecnica e duttile sia sulla corsia destra che sulla quella sinistra. Nonostante la giovane età è un calciatore di grande affidabilità ed esperienza visti i trascorsi importanti.