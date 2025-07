Volley: Gaia Natalizia firma con la Tonno Callipo, nuovo volto nel reparto liberi per il campionato di Serie B1

La Tonno Callipo inserisce un altro tassello nella rosa che affronterà la prossima stagione di Serie B1. È Gaia Natalizia il nuovo libero scelto per affiancare il reparto difensivo. Ventidue anni, nata a Tricase, in Puglia, ha già collezionato diverse esperienze.

La sua carriera ha preso il via nel 2017 con le finali nazionali giovanili, distinguendosi con il riconoscimento di miglior libero d’Italia durante il Trofeo delle Regioni, vestendo i colori di Cutrofiano. Nel 2021 ha conquistato lo scudetto Under 19 con l’Imoco Volley Conegliano, mentre la prima squadra dominava la scena di Serie A1 con la vittoria della Supercoppa.

In seguito, due stagioni in Abruzzo con Tenaglia Altino tra A2 e B1, chiudendo con una finale play off persa contro la Narconon Melendugno. Le ultime esperienze l’hanno vista in campo con Perugia e Siracusa. Proprio con la formazione siciliana, Melilli, è arrivata al PalaValentia per sfidare la Tonno Callipo nello scorso campionato, occasione in cui ha lasciato un’ottima impressione al pubblico vibonese.

«Per me è stato amore a prima vista», racconta Natalizia. «Quello che mi ha colpita di più è stato proprio il desiderio della società, nonostante la sua grande esperienza, di mettersi ancora in gioco con idee nuove, obiettivi ambiziosi ed un entusiasmo contagioso. C’è una visione chiara, concreta ma portata avanti con umiltà e tanta passione. Credo che ci siano tutte le condizioni per vivere al meglio la pallavolo, per crescere insieme, divertirsi e dare il massimo ogni giorno. Non potevo che accettare con entusiasmo».

Reduce da un’annata positiva a Melilli, Natalizia guarda con fiducia alla sua nuova avventura in Calabria: «È vero, la Tonno Callipo è una realtà giovane nel panorama femminile, ma si percepiscono chiaramente organizzazione, ambizione e una grande voglia di crescere».

Nel suo curriculum figurano anche presenze in Serie A, ma da tre anni gioca in Serie B. Riguardo agli obiettivi personali, non si nasconde: «L’obiettivo è uno solo, ed è collettivo: vivere al massimo questa stagione, cercando di cogliere tutto ciò che il campionato ha da offrirci. A livello personale, l’impegno sarà dedicato ad arricchire il mio percorso, sia umano che sportivo, facendo tesoro dell’esperienza dello staff e del contributo di ogni compagna di squadra. Ho tanta voglia di lavorare, crescere e mettermi in gioco con serenità. La voglia di rivalsa personale c’è, inutile negarlo, ma per me vengono prima lo spirito di squadra, l’impegno quotidiano e il percorso condiviso. Sono convinta che, con questo approccio, il resto arriverà da sé».

Per la prima volta affronterà la B1 nel girone meridionale, un contesto che conosce solo in parte: «Sarà una novità anche per me. Ho avuto modo di assaporare il livello del girone meridionale ai tempi di Cutrofiano e so che è un campionato competitivo, duro e stimolante. Mi aspetto ritmi intensi, in cui ci sarà tanto da sudare e da divertirsi».