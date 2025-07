Vibonese calcio, Pippo Caffo vende: quote azionarie di maggioranza cedute a Fernando Cammarata

Alla fine è successo: dopo tante voci che si sono rincorse nelle ultime settimane e dopo diversi tira e molla, la Vibonese cambia guida societaria e cede le proprie quote di maggioranza al gruppo imprenditoriale guidato da Fernando Cammarata. Ad annunciarlo è direttamente il club rossoblù attraverso le proprie pagine social.

L’ormai presidente uscente Pippo Caffo cede dunque il pacchetto azionario di maggioranza al gruppo imprenditoriale guidato da Fernando Cammarata, 45enne imprenditore siciliano operante nel settore dell’import-export. Un’operazione, questa, che può essere vista come una svolta epocale e la fine di un’Era, quella targata Caffo.

Le parole di Caffo

Ecco le parole dello stesso Pippo Caffo: «Sono lieto di consegnare la Vibonese Calcio nelle mani del gruppo imprenditoriale guidato da Fernando Cammarata dopo anni di impegno e dedizione per i colori rossoblù. Questa operazione, coltivata da tempo e perfezionata nelle ultime ore, rappresenta tutte le garanzie di continuità e sviluppo per il club da me auspicate. Porterà nuova linfa, nuove risorse e nuove competenze per affrontare le sfide future». Il presidente uscente ha ringraziato tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con lui questo percorso e ha augurato alla nuova proprietà i migliori successi.

Le prime parole di Cammarata

Soddisfazione anche da parte di Fernando Cammarata: «Orgoglioso di entrare a far parte della famiglia della Vibonese Calcio, una società con una storia importante e radici profonde nel territorio calabrese». Cammarata, a capo di una cordata formata da altri sei imprenditori, ha assicurato che l’impegno sarà quello di valorizzare il patrimonio sportivo e sociale del club, puntando su un progetto ambizioso che possa riportare la Vibonese ai livelli che merita, sempre nel rispetto della tradizione e dei valori che caratterizzano questa società.

Insomma, la parola d’ordine anche dopo questo passaggio di consegne è una sola: continuità. Impegno, passione e dedizione profusi in questi anni non mancheranno e anche nella prossima stagione di Serie D la Vibonese si ritaglierà il suo spazio. L’operazione è finalizzata a garantire stabilità economica e finanziaria, sviluppo del settore giovanile, potenziamento dell’organico tecnico e rafforzamento del legame con la comunità locale.

Conferenza stampa

Tutti i dettagli della trattativa di cessione verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio alle ore 15:30 nella sala stampa dello stadio Luigi Razza. Durante l’evento verranno ufficializzati il direttore sportivo e l’allenatore, oltre a fornire informazioni complete sull’organizzazione della prossima stagione. Seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni ufficiali riguardanti l’aspetto agonistico e tecnico, con particolare riferimento alla programmazione sportiva e alle scelte strategiche per la stagione 2025/2026.