Dilettanti, Stella Mileto e Asd Mileto in piena campagna acquisti: da una parte i colpi Fortuna e Simonetti, dall’altra le conferme di Pauroso e Vardaro

Si scalda il mercato delle vibonesi e, in particolar modo, quello delle due formazioni miletesi: la Stella Mileto e l’Asd Mileto, rispettivamente in Prima e Seconda Categoria. Fermento dunque nel centro vibonese che sta vedendo la costruzione di due compagini ambiziose, seppur nei rispettivi campionati.

Stella Mileto, due colpi

Una stagione tra alti e bassi quella appena passata, per la Stella Mileto, che aveva iniziato con ben altre ambizioni e ha chiuso poi con il raggiungimento della salvezza. La compagine biancorossa adesso sta allestendo una rosa per poter fare bene nel prossimo campionato e ha già messo a punto i primi colpi: ufficiali infatti gli ingaggi di Francesco Fortuna e Giuseppe Simonetti. Due tasselli sicuramente sinonimi di garanzia per esperienze in queste categorie. Fortuna e Simonetti, inoltre, vanno a garantire una duttilità di modulo che poche squadre possono vantare grazie anche alla loro predisposizione a ricoprire più ruoli del campo. Cinico, granitico e quando serve anche incursore Francesco Fortuna, mentre Simonetti porta in biancorosso tanta corsa, velocità, dinamismo e imprevedibilità al reparto avanzato.

Asd Mileto, due conferme

Non è ferma, come detto, l’Asd Mileto che accende la rivalità sportiva (seppur ancora non giocata) con i cugini. La compagine neopromossa in Seconda Categoria avvia la sua campagna di rafforzamento estiva con due conferme senz’altro importanti: Stefano Pauroso e Pasquale Vardaro. Il primo è un portiere che nello scorso campionato è stato decisivo con parate di grosso calibro, risultate determinanti nella cavalcata verso la promozione. Carattere e attaccamento alla maglia sono un esempio di impegno e grinta, sempre al servizio della squadra e pronto a mettersi in gioco per il gruppo.

L’altra conferma è quella di Vardaro, tra i ragazzi più giovani ma già fondamentale per il gruppo. Il talentino ha saputo mettersi in mostra per qualità atletiche, tecnica e soprattutto per la mentalità giusta: sempre pronto a dare tutto in campo e mai arrendersi. Il gol segnato nella finale play off resterà nella storia di questa squadra. Si riparte da qui dunque, perché l’Asd Mileto vuole ancora essere protagonista.