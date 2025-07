Dilettanti, scossone ai vertici del Capo Vaticano: Matteo Pantano è il nuovo presidente del club neroverde

In un periodo storico particolare per il Capo Vaticano, nella mattinata arriva una notizia che in un certo senso rincuora i tifosi e allo stesso tempo manda un segnale di forza da parte del club. La società ha infatti annunciato il nuovo presidente neroverde che è riconosciuto in Matteo Pantano. Quest’ultimo dunque succede all’ormai patron uscente, Giuseppe Laria, e a lui sarà affidata la gestione e la programmazione della prossima stagione del campionato di Promozione B dove il club, nell’ultima stagione, ha annaspato.

Cambio al vertice

Riparte dunque il nuovo corso della compagine ricadese che cambierà non solo organigramma societario ma anche organico e staff tecnico (in questo senso già annunciato il nuovo tecnico Michele Marturano).

Ad annunciarlo è lo stesso club attraverso le proprie pagine social: «La società Asd Comprensorio Capo Vaticano comunica ufficialmente l’avvicendamento alla presidenza del club: il Presidente uscente Giuseppe Laria lascia il testimone al neo eletto Matteo Pantano. Tutti i componenti della società desiderano esprimere un sentito ringraziamento a Giuseppe Laria per l’impegno, la dedizione e la determinazione con cui ha guidato la società nel corso degli anni, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e solidità. Il nuovo Presidente, Matteo Pantano, già massimo dirigente della ASD Comprensorio Capo Vaticano, porta con sé l’entusiasmo e l’energia di un giovane imprenditore che ha scelto di mettere le proprie competenze al servizio dello sport e della comunità». Adesso, il prossimo step, è tuffarsi nel mercato per costruire la squadra dalle fondamenta per tornare ai livelli di un paio di anni fa. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro e un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida.