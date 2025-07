Dilettanti, la Polisportiva Spilinga molto attiva sul mercato: il club annuncia tre rinnovi e un nuovo acquisto

Ambizione e voglia stanno caratterizzando il corrente mercato estivo della Polisportiva Spilinga, squadra neopromossa al prossimo campionato di Prima Categoria. Il club giallorosso è tra le squadre vibonesi più attive della sua categoria, e ciò conferma gli importanti obiettivi che la società ha in mente. Anche nelle ultime ore dunque pioggia di annunci, tra rinnovi e nuovi arrivi. Ma andiamo con ordine.

Tra rinnovi e nuovi arrivi

Innanzitutto un’altra conferma di spessore per il quinto anno consecutivo: rinnova uno dei pilastri della squadra, ovvero Alberto Budriesi. Si tratta di un esterno elegante dal piede raffinato, dotato di classe tecnica e capacità nell’uno contro uno. Giocatore instancabile, capace di spingere lungo la fascia e di offrire assist vincenti nei momenti decisivi. La sua costanza e il suo carisma sono fondamentali per il nostro progetto. Cinque anni insieme: un legame che parla di crescita, fiducia reciproca e ambizione.

L’altro rinnovo è quello di Giuseppe La Gamba che proseguirà la sua avventura con noi anche nella prossima stagione. Difensore solido e affidabile, all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino, garantendo duttilità e sicurezza alla linea arretrata. Classe, esperienza e grande attaccamento alla maglia: La Gamba si è sempre contraddistinto per il suo spirito di sacrificio e la sua costanza, diventando un punto fermo per tutto il gruppo.

Il terzo rinnovo è quello di Giuseppe Mazza, classe 1992. Muove i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Reggina, dove si forma calcisticamente. Debutta tra i professionisti in Serie C2 con la Vibonese, segnando l’inizio del suo percorso nel calcio senior. Successivamente, prosegue la sua carriera nel Filogaso, club con cui milita prima in Prima Categoria e poi nel campionato di Promozione. Si trasferisce poi in Piemonte, indossando la maglia del Lucento, squadra torinese anch’essa militante in Promozione. Torna quindi in Calabria per vestire i colori del Parghelia (Prima Categoria), per poi approdare al San Nicola, dove si distingue contribuendo alla vittoria del campionato di Prima Categoria. Confermato nella stagione successiva, Mazza continua la sua avventura con il San Nicola anche nel campionato di Promozione, dimostrando ancora una volta il suo valore e la sua esperienza.

Tra i nuovi volti c’è invece Giuseppe Taccone, classe 2002. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Nicotera, Taccone ha esordito in prima squadra in Prima Categoria, per poi mettersi in luce in Promozione con la Gioiese. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie del Rombiolo e, più recentemente, della Rosarnese.