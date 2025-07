Bulldog Vibo, si guarda già alla prossima stagione: allo stadio Marzano svolti i primi Open day per U15 regionale e U14 Elite

Per l’occasione era presente sia l’osservatore Pasquale Vita, sia il responsabile area scouting per la Calabria Tempestini della Fiorentina dopo la recente affiliazione tra le due società

Neanche il tempo di chiudere una stagione che se ne apre subito un’altra. Sono praticamente nulli i giorni di riposo in casa Bulldog Vibo, con la scuola calcio nero/arancio costantemente attiva per migliorarsi e confermarsi punto di riferimento del territorio e non solo.

Primi open day

Proprio ieri, infatti, si è svolto il primo open day per le categorie Under 15 regionale (classe 2011) e Under 14 Elite (classe 2012) allo stadio Marzano di Vibo Marina con tanti i ragazzi presenti sotto lo sguardo attento dei rispettivi tecnici, dei dirigenti presenti e dell’area scouting nero arancio. Diversi volti nuovi in entrambe le categorie, che son venuti a provare e a divertirsi.

Si iniziano così a delineare le squadre per la stagione 2025/2026, anche se ci saranno degli altri open day riservati alle medesime categorie cui potranno partecipare i ragazzi del 2011/2012, anni tra l’altro attenzionati dalle società professionistiche. Per l’occasione era presente sia l’osservatore della Bulldog Vibo Pasquale Vita, sia il responsabile area Scouting per la Calabria A. Tempestini della Fiorentina, società con cui da poco si è ufficializzata l’affiliazione.

Osservate tutte le procedure previste dai regolamenti federali, per rendere sempre più sicuro e ben organizzato ogni evento che viene proposto in casa Bulldog: servizio ambulanza, presenza medico competente, polizza assicurativa ad persona e staff tecnico qualificato (mister della categoria, preparatore atletico e preparatore dei portieri). Per le medesime categorie si replicherà giovedì 17 Luglio alle ore 18, sempre al Marzano di Vibo Marina.