Eccellenza, secondo colpo di mercato del Soriano: ha firmato anche l’attaccante francese Sekou Niare

Prende sempre più quota il mercato del Soriano, con il club rossoblù che ha avviato ieri la sua campagna di rafforzamento estiva. La società infatti era da tempo attiva sotto banco per la chiusura di diverse trattative per pedine che facessero comodo a mister Tonino Figliomeni. Dopo l’annuncio dell’attaccante Josè Florez, dunque, ecco quello di un altro attaccante riconosciuto in Sekou Niare.

Soriano, gol francesi

Profondamente rinnovato dunque il reparto offensivo del club sorianese dal momento che accoglie un altro volto nuovo. Si tratta di un attaccante francese classe 2001 che nella scorsa stagione ha avuto una parentesi con la maglia del San Luca, seppur in una stagione sfortunata per i giallorossi. Sono state solo quattro infatti le presenze del francese condite da 333 minuti giocati.

Il ventiquattrenne porta in dote velocità e imprevedibilità, creando così dinamismo nel reparto avanzato rossoblù. Un acquisto anche intelligente non solo per lo scacchiere tattico del già menzionato Figliomeni, ma anche per le motivazioni del giocatore che ha tanta voglia di riscatto e rivalsa per dimostrare le sue reali qualità che, purtroppo, non ha pienamente potuto dimostrare con la maglia del San Luca. Attualmente in Francia, Sekou Niare arriverà a Soriano in occasione dell’inizio della preparazione, fissato per l’1 agosto. I gol parleranno dunque anche francese.