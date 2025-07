Dilettanti, il San Costantino scuote il mercato vibonese: trovato l’accordo con il centravanti Giovanni Rotella

Colpaccio sotto l’ombrellone per il San Costantino. Il club giallorosso, che sta costruendo la squadra in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria, nutre ambizioni di vertice e a testimoniarlo sono proprio i movimenti di mercato.

Colpo di mercato

È oramai ben chiaro che l’armata giallorossa quest’anno vuole dire la sua in questo nuovo campionato di Seconda Categoria e lo sta facendo con un mercato molto ricco di colpi da novanta, ingaggiando giocatori di categoria superiore e con esperienza da vendere, ma soprattutto con voglia di sudare e lottare per questi colori. L’acquisto in questione si chiama Giovanni Rotella. Giocatore completo, esperiente e forte fisicamente con intelligenza tattica fuori dal normale per la categoria. Era sicuramente tra i pezzi pregiati del mercato non solo vibonese, ma alla fine ha scelto di vestire con onore la maglia giallorossa.

Le parole di Rotella

Ecco le prime parole dello stesso Giovanni Rotella: «Alla fine ce l’abbiamo fatta. Ho firmato con il San Costantino con orgoglio e simpatia, ma la verità è che erano sulle mie tracce già da tanti anni ma il destino alla fine mi portava a giocare sempre altrove. Adesso però lasciamo stare il passato e godiamoci il presente. Sono venuto a conoscenza del progetto che mi ha entusiasmato tantissimo, perciò, quest’anno ho dovuto cedere, accettando subito la proposta e lasciando dietro le tante richieste che ho ricevuto dove qui ritrovo anche il mio mister Mimmo Romano. Spero di ripagare al meglio sul campo tutta la fiducia e la stima avuta nei miei confronti e soprattutto per chi si è fatto in quattro per farmi diventare ufficialmente un giocatore del San Costantino». Una campagna acquisti fin qui esaltante dunque, e con colpi che arriveranno anche nei prossimi giorni.