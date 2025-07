Pallavolo, rinforzo di peso per la Tonno Callipo con Valentina Pomili: 212 punti in A2 e tanta voglia di ricominciare in B1

Schiacciatrice di lunga militanza nei campionati nazionali, Valentina Pomili vestirà la maglia della Tonno Callipo nella prossima stagione. Classe 1994, arriva da un’annata in A2 con la Clai Imola Volley, dove ha collezionato 212 punti in 27 presenze.

Per lei si tratta del sesto campionato consecutivo in Serie A2, dopo aver indossato le maglie di Busto Arsizio, Sassuolo, Ravenna e Macerata, con quest’ultima per due stagioni. Proprio a Macerata ha conquistato due importanti traguardi: la Coppa Italia di A2 nel 2021 e la promozione in B1 nel 2018/19.

«Arrivo qui sicuramente con la voglia di vincere – è quanto ha dichiarato la vollista -, che è una cosa che sembra scontata ma non lo è. Poi a parte le ambizioni, voglio anche divertirmi, che mi è mancato un po’ ultimamente. Infatti penso che se giocando riesci anche a divertirti, diventa tutto più facile».

Nel progetto tecnico della Tonno Callipo, Pomili porterà la sua esperienza in un contesto ambizioso, con l’obiettivo dichiarato di ben figurare nella prossima B1. «La serie B1 è un campionato che non conosco molto bene, perché ormai non ci sono più da anni. Però penso che in generale serva costanza, gestione, coesione e avere un obiettivo comune. Sono convinta che potremo fare bene e giocare una bella pallavolo».

La società vibonese ha già ottenuto risultati rilevanti con due tornei vinti e la partecipazione alle finali di Coppa Italia e del campionato.

«Avevo già sentito parlare bene di questa società al maschile – ha aggiunto l’atleta – . In verità ultimamente anche al femminile, con la finale della Coppa Italia e del campionato dell’anno scorso. Penso che la Tonno Callipo sia una società solida e ambiziosa, oltre che molto organizzata da come ne parlano tutti. Oggi è difficile trovarne così, quindi sono molto contenta di entrarne a far parte».

Per Pomili, inoltre, sarà anche la prima esperienza nel Sud Italia: «È la mia primissima volta, non sono mai stata più giù di Altino (Abruzzo), quindi possiamo ben dire che sarà un esperienza completamente diversa e nuova per me. Al Sud dicono tutti che si sta bene, poi fa caldo più a lungo e, da quello che so, il calore anche in palestra si fa molto sentire, quindi sono molto curiosa e carica».