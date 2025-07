Il sedicenne è salito sul podio della categoria Under 18 alla sua prima gara ufficiale. La competizione era valida come prova di qualificazione per il Campionato del Mondo Ufe in programma in Canada

Esordio positivo per Lorenzo Saverino al Gran Prix Nazionale Fnbb Italia Anfra Cup 2025. Il sedicenne atleta vibonese ha conquistato il terzo posto nella categoria “Novis” (limite 18 anni) nella competizione disputata all’Anfra Sport Club di Quarto (Napoli), valida come prova di qualificazione per il Campionato del Mondo Ufe in programma a novembre in Canada, a Toronto.

Saverino, al debutto assoluto in una gara ufficiale, ha ben figurato in un contesto che ha visto la partecipazione di circa sessanta atleti da tutta Italia. La manifestazione, riservata esclusivamente al body building natural, è stata organizzata sotto l’egida della Fnbb Italia, presieduta da Gianfranco Tarantini.

Il primo posto della categoria Novis è andato a Giacomo Del Prete, seguito da Giovanni Pio Andreozzi. L’atleta calabrese, cresciuto nella palestra New Gym of the King di Jonadi sotto la guida tecnica di Salvatore Eramo, si è distinto per condizione fisica e tenuta di gara, evidenziando un’ottima preparazione.

Il risultato ottenuto rappresenta un buon indicatore delle potenzialità del giovane atleta, che ha completato la sua prima apparizione ufficiale in ambito nazionale in una disciplina che valorizza allenamento, rigore e rispetto dei parametri anti-doping. Saverino è già al lavoro per preparare i prossimi impegni in calendario.