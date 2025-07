Dilettanti, le tre neo-società vibonesi si prendono la scena: ecco i movimenti di Asd Fulmine, Sporting Piscopio e Asd Mileto

Imperversa il calciomercato nel vibonese, con diverse squadre coinvolte nella campagna acquisti estiva in vista dei rispettivi campionati da affrontare. Negli ultimi giorni, tra le tante compagini impegnate, molto attive risultano essere tre club nati da pochissimo ma che nutrono già ambizioni importanti: Sporting Piscopio, Asd Fulmine Sorianello e Asd Mileto. Le prime due partiranno dal campionato di Terza Categoria ma con un ruolo da protagoniste, anche in virtù delle rose che stanno costruendo, mentre l’ultima affronterà il campionato di Seconda Categoria.

Sp. Piscopio e Asd Fulmine, i movimenti

In pressing sul mercato innanzitutto lo Sporting Piscopio, squadra che ripartirà dalla Terza Categoria dopo il forfait del Piscopio dopo le ultime stagioni in Prima Categoria. La neonata compagine giallorossa sta formando il proprio organico e ogni giorno è in movimento per chiudere il cerchio. L’ultima operazione, in ordine di tempo, riguarda quella di Michele Santoro. Si tratta di un’ala sinistra di esperienza, classe 1994. Il ventinovenne porta un bagaglio fatto di sacrificio, passione e tante battaglie vissute sul campo. Giocatore generoso, duttile e sempre pronto a mettersi al servizio della squadra, rappresenta esattamente il tipo di profilo che cercava la dirigenza per rinforzare la corsia mancina.

Ecco le sue prime parole: «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono felice di far parte di un gruppo unito e di una società ambiziosa come lo Sporting Piscopio. Darò il massimo per onorare questi colori e ripagare la fiducia che mi è stata data».

Come detto, alquanto attiva anche l’Asd Fulmine, squadra nata solamente qualche mese fa ma già con le idee chiare. Numerosi gli annunci fatti nelle recenti settimane e ai quali si aggiungono i seguenti: Clarence Grimaldi, Gabriele Vetrò e Mattia Demasi.

Il primo è un ragazzo dalle grandi qualità tecniche, velocissimo nell’uno contro uno e molto abile nei movimenti senza palla. Ha giocato nella juniores Accademy Lamezia e San Nicola in Terza Categoria; estro e piede educato anche per Gabriele Vetrò, capace di mettere ordire e creare geometrie in mezzo al campo con il suo sinistro. Molto veloce a smarcarsi e nel dribbling, sarà sicuramente una valida risorsa per mister Corona; il terzo acquisto è quello di Mattia Demasi. Si tratta di un promettente difensore centrale, classe 2007, proveniente dal Soriano.

Attivo l’Asd Mileto

Pronto a una nuova avventura invece l’Asd Mileto che, il prossimo anno, affronterà il campionato di Seconda Categoria con l’etichetta di neopromosso. Due conferme nelle ultime ore: Roberto Muzzopappa e Daniele Rettura. Il primo è un classe 2004, talento puro e già tanta esperienza alle spalle. Ha esordito in Prima Categoria a soli 15 anni, dimostrando subito di avere personalità e qualità fuori dal comune. Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della promozione biancorossa, diventando un vero pilastro della squadra: passione, appartenenza e cuore che pulsa forte per questi colori; Rettura, invece, è l’’uomo simbolo dello spogliatoio, il porto sicuro per i più giovani, sempre pronto ad accogliere e consigliare chiunque abbia bisogno. Esempio di coraggio e grinta, sarà ancora il faro biancorosso.