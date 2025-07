Dilettanti, l’Ags Soriano continua il suo rafforzamento sul mercato: ingaggiato il giovane portiere (classe 2006) Rubino

Il club rossoblù sta costruendo la rosa per la stagione 2025/26: ci sarà anche il diciannovenne ex Atletico Maida

Continua la campagna acquisti estiva del Soriano in vista del prossimo campionato di Eccellenza, con il club rossoblù che sta costruendo la rosa 2025/26 per cercare di replicare le ultime due positive stagioni nel massimo campionato regionale, culminate con il raggiungimento di due piazzamenti play off consecutivi nonostante l’alta competitività delle antagoniste.

Soriano, ecco il nuovo portiere

Con ogni probabilità, sarà un Soriano profondamente rinnovato nonostante la guida tecnica sia rimasta la stessa, ovvero mister Tonino Figliomeni. Cambierà dunque qualche interprete e con qualcuno che è già arrivato come Florez e Niare che costituiranno il reparto offensivo della squadra sorianese. Nella giornata di oggi, inoltre, è stato annunciato anche il terzo volto nuovo riconosciuto in Franco Rubino, giovane portiere che nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Atletico Maida, imparando tanto al fianco di una figura esperta come il portiere Salvatore Iozzi. Si tratta di un classe 2006 che ha saputo ben figurare nell’annata trascorsa, ritagliandosi anche un importante spazio tra i pali giallorossi, a conferma della grande personalità nonostante la giovane età.

Chi è Rubino

Rubino cresce nell’Academy Lamezia e, in seguito, continua il suo percorso calcistico nell’Under 19 del Sambiase. Proprio nel vivaio sambiasino inizia a farsi strada e a farsi notare, non sfuggendo all’occhio attento dell’allora direttore sportivo Vincenzo Zaccone che, nell’estate scorsa, lo porta all’Atletico Maida.

Ecco le prime parole del diciannovenne subito dopo la firma: «Quella di Maida è stata una bella avventura e mi è servita molto per crescere. Era la mia prima esperienza con i grandi e ho avuto modo di far parte di una bella realtà, che mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Sono contento di far parte di questo progetto e non vedo l’ora di cominciare. Per me è importante salire di categoria e confrontarmi con il campionato di Eccellenza e mi fa piacere farlo con una realtà solida e brillante qual è quella dell’Ags Soriano. Non a caso nelle ultime due stagioni ha disputato i play off». E infine: «Mi metto a disposizione del tecnico e dello staff con tanta voglia di far bene. Per quanto mi riguarda garantisco serietà e massima disponibilità. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare».