Soriano, entra nella fase cruciale il torneo di mini-palla: gironi quasi completati e ci sono già le prime qualificate

In corso di svolgimento la terza edizione del Memorial Salvatore-Natalino-Salvatore per la Categoria Senior. Torneo Juniores in memoria di Roberto Schiavello e Filippo Ceravolo

Terminato il calcio che conta e in attesa della nuova stagione, spazio al classico calcio estivo. A tal proposito sono diversi i tornei che animano le serate di mezza estate: uno di questi è rappresentato dal consueto torneo di mini-palla – Memorial in ricordo a Salvatore, Natalino e Salvatore – in corso di svolgimento a Soriano e giunto alla sua terza edizione. Coinvolgimento e divertimento al centro della piazza, in un mini campo da tre che attira appassionati e curiosi, anche perché da tre anni a questa parte la mini-palla estiva è un’esclusiva del comprensorio sorianese e gerocarnese in tutto l’ambito provinciale.

Fase cruciale

Un torneo, inoltre, che acquisisce livello e competitività ogni anno che passa, anche in virtù dei nomi che vi partecipano e che spesso sono rappresentati da giocatori dilettantistici. In ogni caso la manifestazione sta per toccare la sua fase cruciale dal momento che, con la fine di questa settimana, si concluderanno le partite dei gironi che stabiliranno dunque le definitive gerarchie di quelle che saranno le squadre che andranno avanti. Non solo categoria Senior, in memoria appunto dei tre ragazzi prematuramente scomparsi qualche anno fa, ma anche la categoria Juniores 7-10 anni sia maschile che femminile per ricordare Roberto Schiavello e Filippo Ceravolo.

Tanti i premi in palio: per la categoria Senior la squadra vincitrice otterrà una gift card di 800 euro all’Agenzia Viaggi Bluegreen, mentre per la finalista è previsto un giro-pizza offerto. Quanto alla categoria Juniores invece ecco trofeo, medaglia e una giornata nella splendida location di Puntapiana per la prima classificata, mentre ci saranno coppa e medaglia per la squadra finalista, oltre al premio singolo per il miglior giocatore (così come anche per la categoria Senior).

Le parole dei partecipanti

Grande partecipazione finora da parte della comunità sorianese e anche dei paesini limitrofi e di questo ne sono consapevoli anche i tre organizzatori della manifestazione ovvero Valentino De Nardo, Francesco Serravite e Salvatore Margiotta: «Un evento che ogni anno dimostra di essere tra quelli più attesi dell’estate sorianese e questo ci fa capire la sua importanza nel farlo diventare un punto fermo annuale. Doveroso un ringraziamento, inoltre, all’Associazione 3C per averci consentito di svolgere il torneo.

Le classifiche dei gironi

In attesa dunque di avere contezza definitiva delle classifiche dei gironi e di conseguenza delle otto squadre qualificate ai quarti di finale, ecco la situazione provvisoria dei vari raggruppamenti. E ci sono già le prime qualificate.

Di seguito, innanzitutto, la situazione nei tre gironi Categoria Senior:

GIRONE A: Stanley Bet 7, Columbia 6, Bar Nardo 4, Una Notte da Leoni 0, Copa Libre 0

GIRONE B: Fashion style 6, Estilo Calabria 3, Vazzano 3, Spera Ebbasta 0

GIRONE C: Tdm 9, Vito Fireworks 4, Lo Duca Fx 1, Creazioni in Legno 0

Ecco invece la classifica finale nei due raggruppamenti juniores 7-10 anni:

GIRONE A: FC Devils 9, I Ribelli 6, Cobracay 3, Capricciosa 0

GIRONE B: Seven Sead 12, Barber Shop Ferrari 9, Dolciaria Alessandria 6, I Leoni 3, Dazn Bet 0

Già fissate le date delle due semifinali della categoria Juniores che vedranno Seven Sead affrontare i Ribelli e FC Devils vedersela contro Barber Shop Ferrari. La prima citata si disputerà venerdì 18 luglio alle 21:30 mentre la seconda si terrà lunedì 21 luglio alle 21:30.