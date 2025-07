Vibonese, continua la raffica di annunci: firmano Rosario Bucolo e il terzino greco Marios Chrysovergis

Prende sempre più quota il mercato della Vibonese che sta cercando di colmare la partenza in ritardi rispetto alle altre antagoniste che dovrà affrontare nel prossimo campionato di Serie D (girone I). Il club rossoblù, guidato dalla nuova società in seno al presidente Cammarata, ha infatti annunciato i primi acquisti nella giornata di ieri e continuando oggi in una mattinata alquanto frenetica.

Altri due arrivi

Dopo l’annuncio del nuovo staff tecnico che affiancherà il tecnico Esposito e dopo le parole del direttore sportivo Costa, infatti, ecco che arrivano altri annunci che suonano come ulteriori tasselli nella costruzione della rosa: si tratta di un rinnovo e di due volti nuovi. La conferma è quella di Fabio Marano. Si tratta di un giovanissimo portiere, classe 2007, che lo scorso anno ha dato prova di maturità e dedizione che gli sono valse appunto il rinnovo all’ombra dello stadio Luigi Razza.

In parallelo, continua la campagna estiva e dopo gli arrivi di Balla, Di Gilio e Carnevale ecco altre due pedine che vestiranno rossoblù: Marios Chrysovergis e Rosario Bucolo. il primo è un calciatore greco, classe 2004, che arriva dal Grosseto dove ha militato nell’ultima stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Paok Salonicco, in Italia ha vestito le maglie di Vastese, Pistoiese, Campobasso (con cui ha vinto il campionato di Serie D) e Pompei. Il ventunenne, già nel giro della Nazionale Under 21 greca, porta velocità, tecnica e personalità sulla fascia sinistra, con la capacità di giocare sia come terzino che come centrocampista esterno.

Quanto a Rosario Bucolo, invece, si tratta di un centrocampista centrale, classe 1988, che arriva dalla Paganese dove ha militato nell’ultima stagione. Calciatore esperto dal momento che vanta più di 500 presenze tra Serie D e Serie C con esperienze, tra le altre, con le maglie di Catania, Messina, Catanzaro, Padova, Mantova e Potenza. Il ventisettenne rappresenta un innesto di grande esperienza per la mediana rossoblù, portando leadership e qualità tecniche maturate in categorie superiori.