Dilettanti, colpo della Polisportiva Spilinga: i gol saranno a firma di Maluccio. La Stella Mileto mette nel mirino Valente e Toscano

Si muove il mercato di Prima Categoria, soprattutto nel territorio vibonese dove diverse sono le squadre che si stanno muovendo per cercare di completare le rispettive rose e chiarire meglio gli obiettivi stagionali. Nelle ultime ore, comunque, quelle più attive sembrerebbero essere Polisportiva Spilinga e Stella Mileto.

Allo Spilinga arriva Maluccio

Tanta voglia e tanto entusiasmo innanzitutto da parte della neopromossa compagine spilingese che sta costruendo un organico sicuramente competitivo e che non vorrà fare la parte della comparsa. Dopo i vari Mazzitelli, Mazza, Ventrice e Taccone la dirigenza giallorossa chiude per un altro colpaccio di mercato che è quello di bomber Fabio Maluccio. Ufficiale infatti l’accordo tra le parti e con lo Spilinga che trova dunque il suo attaccante dai gol pesanti. Cresciuto nel settore giovanile della Vibonese, ha esordito tra i grandi con il San Calogero in Prima Categoria. In seguito ha proseguito la sua carriera fuori regione, tra Marche e Lazio, prima di tornare in Calabria nella scorsa stagione con l’Asd Pizzo, dove ha vinto il campionato di Prima Categoria. Lo scorso anno, inoltre, ha superato la soglia dei 100 goal nei dilettanti.

Ecco le sue prime parole: «Sono molto contento di arrivare qui. Ritrovo qualche ex compagno con cui ho condiviso belle annate e anche il mister che mi ha già allenato in passato. Spero di ripagare la fiducia della società».

Si muove la Stella Mileto

Come accennato, si muove sotto traccia anche la Stella Mileto che sta operando lontano dai riflettori per poter costruire una rosa in grado di competere quantomeno per la zona medio-alta della classifica. E di certo gli obiettivi della dirigenza biancorossa sono di tutto rispetto dal momento che è molto vicina all’ingaggio di alcune pedine che possono fare la differenza in questo campionato. Tre innanzitutto i tasselli che sembrerebbero essere vicini alla firma: Marco Valente, Simone Toscano e Francesco Fiorillo. Tutti e tre, nella scorsa stagione, hanno indossato la maglia del Piscopio avendo anche un ruolo determinante nella corsa giallorossa che fino all’ultimo ha sfiorato i play off. Obiettivi mirati dunque, anche perché con l’eventuale arrivo dei tre non si spezzerebbe l’affiatamento, cosa molto importante nel corso di una stagione. Terzino di spinta Valente, centrocampista di rottura Fiorillo. Porterebbe dinamismo tattico anche Toscano per la sua duttilità di collocazione sia nel reparto difensivo che nel cuore del centrocampo.