La Lory Volley Pizzo fa la storia dello sport nel Vibonese: nasce il primo progetto di Sitting Volley

Alcuni allenamenti di Sitting

Si è concluso nella tarda serata di ieri un Consiglio direttivo definito storico dai dirigenti della Lory Volley Pizzo. «L’argomento all’ordine del giorno – hanno fatto sapere dalla società sportiva – è stato classificato dal presidente come uno dei più importanti che si siano mai trattati dalla nascita del nostro progetto sportivo-solidale. In un clima di assoluto entusiasmo e con i volti carichi d’orgoglio, si è così deliberata la nascita del progetto di Sitting Volley». Una variante della pallavolo, nata nei Paesi Bassi nel 1956 e riconosciuta a livello internazionale che promuove integrazione e spirito di squadra, pensata per atleti con disabilità motorie, ma che può essere praticata anche da persone normodotate. La principale differenza rispetto alla pallavolo tradizionale è che i giocatori si trovano seduti a terra durante il gioco, mantenendo sempre il contatto con il pavimento quando colpiscono la palla. Il campo è più piccolo e la rete è posta più in basso. Le regole sono simili a quelle della pallavolo classica, ma adatte a garantire inclusività e dinamismo.

«È il primo nella storia della nostra provincia e tra i primi in regione – è stato sottolineato nel comunicato stampa -. Nasce grazie all’incessante lavoro di sensibilizzazione del presidente regionale Fipav Calabria, Carmelo Sestito. Continuo è il suo lavoro di divulgazione dei valori che caratterizzano l’attività di Sitting Volley. Le parole di Sestito avevano di fatto colpito i dirigenti napitini già tre anni fa. Poi un percorso lungo e responsabile, con accanto il segretario regionale Fipav, Ernesto Azzarito, che ha saputo guidare il sodalizio in un processo di maturazione e consapevolezza della fattibilità del progetto anche a livelli operativi. Una volontà chiara quella della Fipav nazionale, del presidente Manfredi, di credere nei valori e nelle capacità di aggregazione e socializzazione. Una visione costruttiva e positiva della “diversità”».

Ruolo determinante «ha giocato anche la stretta collaborazione con l’Aida Onlus (Associazione italiana diversamente abili) con il suo presidente, Reno Insardà, che ha saputo trasmettere alla Lory Volley Pizzo quel senso del dovere che caratterizza l’operato quotidiano di chiunque pensa che la vita è una e con eguali diritti per tutti. Il progetto è affidato a mister Francesco Simoncelli, che di recente ha conseguito la qualifica di Istruttore di Sitting Volley, con accanto figure societarie di rilievo come Irene De Agazio e Amalia Capocasale. In società opereranno poi figure specializzate che contribuiranno alla corretta programmazione e svolgimento delle attività». In parallelo, la società sta definendo un «nuovo rapporto di partnership con un importante imprenditore» che da sempre ha mostrato particolare sensibilità per questo nuovo progetto.

«Siamo fiduciosi che sarà un percorso ricco di emozioni e dall’alto contenuto valoriale, oltreché sportivo. Da domani ci metteremo all’opera iniziando le opportune relazioni con Enti di primaria importanza come il Cip (Comitato italiano paralimpico), lo staff tecnico della Nazionale italiana di Sitting Volley che coordina i lavori delle periferie (già ieri sera il primo contatto con mister Pasquale D’Aniello, commissario tecnico della Nazionale italiana di Sitting, che ha rafforzato il nostro entusiasmo e offerto massima disponibilità per il nostro percorso di crescita che dovremo affrontare), il Coni (con il responsabile provinciale, Michele La Rocca), l’Amministrazione comunale di Pizzo, le scuole e tutte le associazioni che potranno aiutarci nello sviluppo di quello che per noi è un vero e proprio sogno. Forniremo maggiori dettagli – hanno poi concluso dalla società – entro l’inizio della prossima stagione sportiva. Intanto, non ci rimane che rimboccarci le maniche e iniziare a compiere i primi passi».