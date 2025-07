Calciomercato, nuovo colpaccio per la Vibonese: ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Riccardo Mangiaracina

Letteralmente scatenata sul mercato la Vibonese in questi ultimi giorni. Il club rossoblù infatti, dopo aver ufficializzato il passaggio di consegne tra i vertici societari Caffo e Cammarata e presentato direttore sportivo e staff tecnico, si è tuffata sulla campagna acquisti estiva per cercare di colmare il ritardo rispetto alle altre in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I).

Vibonese, ecco l’attaccante

Tra ieri e oggi, infatti, una raffica di annunci e nuovi arrivi per formare quella che sarà la rosa 2025/26. Tre nuovi volti ieri e due questa mattina. Non è finita qui però perché la dirigenza rossoblù ne ha annunciato un altro poche ore fa: si tratta di Riccardo Mangiaracina. Quest’ultimo è un attaccante, classe 2004, che arriva dal Marsala dove ha militato nell’ultima stagione. Cresciuto nel settore giovanile della Fermana, dove ha disputato il campionato Primavera, il ventunenne è un giocatore versatile che può agire come punta centrale, seconda punta o ala.

Insomma, porta sicuramente dinamismo e imprevedibilità alla zona offensiva di mister Esposito. Il giovane attaccante porta qualità tecniche e fisicità non indifferenti ai fini della manovra d’attacco. Con i suoi 183 cm di altezza e il piede destro educato, infatti, rappresenta un profilo interessante per aumentare le soluzioni offensive della squadra. Altro tassello colmato.