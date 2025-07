Vibonese Calcio, altro colpo di mercato: ufficiale anche l’ingaggio del difensore centrale Francesco Dicorato

Un fiume in piena la Vibonese che in questi ultimi giorni si sta prendendo la scena sul mercato. Il club rossoblù sta cercando di colmare il ritardo rispetto alle altre antagoniste nel prossimo campionato di Serie D, a causa delle tempistiche e della burocrazia per il passaggio di consegne ai vertici societari tra Caffo e la cordata Cammarata. Presentato dunque anche il settimo acquisto chiuso dal nuovo direttore sportivo Angelo Costa.

Vibonese, ancora un colpo

Nella mattinata odierna, infatti, la Vibonese ha annunciato di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Francesco Dicorato. Si tratta di un difensore centrale, classe 2003, nato a Roma, e che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Paganese avendo totalizzato, sempre nell’ultimo campionato, più di 30 presenze ufficiali, confermandosi tra i giocatori più utilizzati della rosa. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove ha disputato anche il campionato Primavera, il ventiduenne ha successivamente maturato esperienza prima nel Cosenza e poi nell’Arzachena in Serie D, per passare poi al Real Casalnuovo. Il difensore ritrova inoltre mister Raffaele Esposito, che lo ha già allenato sia al Real Casalnuovo che alla Paganese. Dicorato è un centrale moderno e versatile, che porta duttilità tattica e solidità al reparto difensivo rossoblù, oltre che varie soluzioni di modulo per quel che riguarda il reparto arretrato. Prende sempre più forma l’organico 2025/26 della Vibonese, e finora le sensazioni sono positive.