Dilettanti, il Comprensorio Vibonese ripartirà ufficialmente dalla Seconda Categoria: rilevato il titolo del Filandari

In realtà le voci si rincorrevano da settimane tenendo viva questa possibilità. Il Comprensorio Vibonese il prossimo anno ripartirà dal campionato di Seconda Categoria. Il club rossoblù, che lo scorso anno era rimasto fuori dalla soglia play off del campionato di Terza Categoria, stava lavorando alla possibilità di iscriversi al campionato di Prima Categoria attraverso l’acquisizione del titolo del Piscopio che però non si è concretizzata.

Rilevato il titolo

Alla fine però non sarà né Prima né terza bensì una via di mezzo: è stata infatti ufficializzata l’iscrizione al prossimo campionato di Seconda Categoria. La compagine rossoblù ha perfezionato nei giorni scorsi un accordo con il Filandari per la cessione del titolo sportivo. Un passaggio fondamentale, frutto di un lavoro lungo e silenzioso portato avanti con serietà, determinazione e rispetto per tutte le parti coinvolte.

Come accennato, nel corso delle ultime settimane, la dirigenza ha avuto contatti approfonditi con alcune società di Prima Categoria, tra cui Piscopio e Soverato, valutando concretamente l’ipotesi di rilevarne il titolo, ma non è stato possibile raggiungere un’intesa definitiva nonostante i continui colloqui. Ora però si apre ufficialmente una nuova fase. La società è già da tempo al lavoro per costruire una squadra competitiva, attraverso rinnovi mirati, nuovi innesti e una programmazione tecnica ben definita. Nei prossimi giorni verranno comunicate ufficialmente le prime conferme e novità.

Il Comprensorio Vibonese è pronto a ripartire, con entusiasmo, progettualità e un forte legame con il territorio.