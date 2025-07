Dilettanti, il Capo Vaticano prende sempre più forma: Fabrizio Maglia sarà il nuovo consulente di mercato

C’è un Capo Vaticano da ricostruire e questo la società lo sa bene, proprio per questo non ha mai smesso di lavorare sotto traccia partendo dalle basi. Silenzio solo apparente dunque da parte del club neroverde che sarà profondamente rinnovato rispetto alle ultime stagioni, sia per quel che riguarda l’assetto societario che per quanto concerne l’organico con diversi interpreti.

Maglia consulente di mercato

La silenziosa rivoluzione, dunque, inizia con il passaggio di consegne ai vertici societari con Laria che cede il posto a Matteo Pantano quest’ultimo nuovo presidente. il nuovo percorso è proseguito poi con la scelta del nuovo allenatore caduta su Michele Marturano ma questi non sono che i primi passi per quello che sarà il Capo Vaticano 2025/26 impegnato nel prossimo campionato di Promozione B. Prima di operare definitivamente sul mercato, infatti, serviva una figura dall’alta competenza e dall’elevata esperienza e in questo caso il nome è di quelli importanti: Fabrizio Maglia. Il dirigente lametino ricoprirà il ruolo di consulente di mercato e non ha certo bisogno di presentazioni in quanto, come tutti gli sportivi sanno, ha ricoperto per anni il ruolo di direttore sportivo e generale in importanti società professionistiche, passando, tra le altre, da Cosenza, Vigor Lamezia e Francavilla Fontana. Per lui in realtà si tratta di un ritorno, visto il suo passato in neroverde tanti anni fa.

Ecco le sue prime dichiarazioni: «Non potevo dire di no alla chiamata dei dirigenti, con a capo il Presidente Pantano. Ho trascorsi bellissimi in questa società. Bisogna lavorare per riportare il Capo nelle categorie che più gli competono, lavorando senza fretta ma con la giusta programmazione».