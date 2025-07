Vibonese, un mercato senza sosta: il club annuncia anche l’ingaggio del difensore Nicolas Nallo

Incessante l’attività della Vibonese in questi ultimi giorni per quel che riguarda il calciomercato estivo. Prosegue senza sosta la campagna di rafforzamento rossoblù che sta colmando al meglio l’iniziale ritardo rispetto alle altre concorrenti del prossimo campionato di Serie D (girone I). Una rosa che sta prendendo forma giorno dopo giorno e, a vedere i nuovi acquisti, è anche di livello e che rispecchia le ambizioni della nuova società guidata dal presidente Cammarata.

Leggi anche ⬇️ Vibonese inarrestabile sul mercato: arrivano il promettente Galizia e il greco Balampanidis

Vibonese, un altro colpo

Continua dunque la raffica di annunci della Vibonese e, stavolta, il nome è quello di Nicolas Nallo. Si tratta di un difensore centrale, classe 2002, nato a Fondi e che in realtà conosce già bene l’ambiente del Luigi Razza dal momento che per lui si tratta di un ritorno dopo aver già militato nel club nella stagione 2022/23. Cresciuto nel settore giovanile del Rieti, ha successivamente maturato esperienza con le maglie di Cjarlins Muzane, San Luca, Brindisi, Luparense, Lamezia e Manfredonia. Un tassello prezioso per mister Esposito, anche perché il ventitreenne oltre a essere ambidestro (cosa molto importante nel calcio di oggi) e anche molto duttile portando anche dinamismo e versatilità al reparto difensivo, caratteristiche queste che si sommano anche all’esperienza maturata negli anni e alla solidità che è in grado di portare. Continua a fare rumore dunque la Vibonese in questa sessione estiva, rilanciando con forza le proprie ambizioni in vista della prossima stagione.