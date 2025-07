La campagna acquisti della Vibonese non si ferma più: annunciato anche l’ingaggio del difensore Aldo Caiazza

La Vibonese si sta letteralmente prendendo la scena di questi recenti giorni di calciomercato estivo, anche rispetto alle antagoniste del prossimo campionato di Serie D. In grande fermento dunque la sede del Luigi Razza, con il nuovo direttore Angelo Costa in costante movimento per cercare di chiudere la rosa per tempo e in anticipo rispetto al giorno di raduno e della preparazione estiva. Questo per regalare a mister Esposito una rosa già completa e pronta.

Ecco il difensore

Senza sosta dunque la campagna acquisti rossoblù e stavolta, all’ombra dello Luigi Razza, arriva Aldo Caiazza. Si tratta di un difensore centrale, classe 1999 che arriva dal Chieti dove ha militato nell’ultima stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli ha successivamente vestito le maglie di Benevento e Udinese Primavera, prima di fare esperienza nel calcio professionistico con Picerno, Potenza e Audace Cerignola in Serie C. Nel mezzo due stagioni a Termoli, dove si è affermato come uno dei senatori della squadra, ricoprendo anche il ruolo di vicecapitano. Fortemente voluto dalla società, il ventiseienne porta esperienza, leadership e affidabilità al centro della difesa rossoblù. Prende sempre più forma il nuovo corso della Vibonese.