Una magia di mercato del Maierato: Jaiteh è il colpo dell’estate nel campionato Dilettanti

Nel corso di questa bollente metà di luglio, a scuotere il mercato è il Maierato. La campagna di rafforzamento estiva, si sa, porta sempre delle clamorose sorprese e accordi che mai alla vigilia potevano apparire realizzabili. Il mercato però è fatto anche di magie e colpi da maestro e stavolta il club maieratese, che affronterà il prossimo campionato di Terza Categoria, si è superato.

Colpaccio Jaiteh

Nelle scorse ore infatti l’annuncio dell’ingaggio di Ebrima Jaiteh. E si tratta del colpo dell’estate senza ombra di dubbio se si considera la categoria e il giocatore in questione. Attaccante classe 1999 che sicuramente sa come si fanno i gol e che è ampiamente di categoria superiore, come suggerisce il suo curriculum. Reduce dalla seconda parte di stagione con la maglia del Gioiosa, nel campionato di Promozione B dove ha conquistato un posto play off, nella prima parte ha invece militato nella Palmese in Eccellenza. Numeri straripanti invece nella stagione 2023/24, quando indossava la maglia della Saint Michel (Promozione B) trascinandola fino alla griglia playoff: basti pensare ai 20 punti puliti portati (sui 55 complessivi) alla Saint Michel, 18 gol complessivi, 10 gol nel secondo tempo, 10 gol in trasferta e tanto altro, senza dimenticare i 2391 minuti giocati.

Nella stagione 2022/23, invece, in Prima Categoria si è messo in luce grazie all’esagerato bottino di 35 gol, e il Real Pizzo ne sa qualcosa. Un attaccante con il gol nel sangue, potenza nei piedi e grinta da vendere che meriterebbe sicuramente altri palcoscenici. Allo stesso tempo, ciò fa capire la bontà del progetto maieratese in vista del prossimo anno.