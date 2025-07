Serie D, pressing della Vibonese sul mercato: annunciato l’arrivo del giovane esterno Valentino

Una Vibonese diretta che avanza dritta in questa sessione di campagna estiva. Il club rossoblù, infatti, ormai da giorni ha intrapreso la campagna di rafforzamento in questo mercato estivo in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). L’intento è quello di garantire ai tifosi e alla città una rosa altamente competitiva che possa quantomeno sgomitare per le posizioni di vertice, assicurandosi l’obiettivo minimo di un posto nei play off dopo quelli delle ultime due stagioni sportive.

Vibonese, arriva il giovane Valentino

Dunque si allunga la lista dei nuovi arrivi all’ombra dello stadio Luigi Razza e stavolta il nome è quello di Domenico Valentino. Si tratta di un giovane esterno sinistro, classe 2004, nato a Napoli e che nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Atletico Ascoli. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Benevento, vanta già oltre cinquanta presenze nel campionato di Serie D. Un’operazione non facile ma ben definita dal direttore sportivo Angelo Costa che ha saputo superare la concorrenza di altri club di Serie D interessati al giovane talento.

Il ventunenne, come detto, è un esterno sinistro ma che può giocare a tutta fascia dal momento che è capace di ricoprire l’intera corsia sinistra con dinamismo e dedizione, garantendo sia spinta offensiva che copertura difensiva. La sua versatilità gli consente inoltre di essere impiegato anche a centrocampo, offrendo diverse soluzioni tattiche. Insomma, una pedina preziosa e molto utile al nuovo tecnico Esposito che, giorno dopo giorno, sta vedendo la sua rosa sempre più chiara e completa.