Kickboxing, non finiscono le soddisfazioni per la Fenix Sport Academy: premiato il giovane vibonese vice campione d’Italia Giuseppe Ventrice

Finisce la stagione sportiva ma non le soddisfazioni per la Fenix Sport Academy che continua a riscuotere consensi anche nel territorio vibonese con riconoscimenti non solo collettivi, ma anche ai suoi giovani e promettenti atleti. La palestra di kickboxing rappresentata dal coach Paolo Lo Preiato, infatti, è stata ospite nella sala consiliare del comune di Vibo Valentia per la consegna di un premio.

Premiato il giovane Ventrice

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia guidata dal sindaco Enzo Romeo, infatti, premia Giuseppe Ventrice, un atleta di Kickboxing specialità Kick Light e tesserato appunto con la Fenix Sport Academy. Quest’ultimo infatti, a soli 11 anni (oltre alle molteplici competizioni vinte nella stagione 24/25 di carattere regionale e interregionale) diviene vice-campione italiano nelle classi avanzate (categoria YCadets cinture Blu/Marroni) perdendo quindi solo la finale. La Fenix in questo anno ha conquistato ben 105 medaglie con tanti titoli sia nelle cinture principianti che avanzate: Guanto D’Oro, Coppa del Mondo, Criterium, Campionati Italiani, Coppa del Presidente e Trofeo Italia (tutti di taratura nazionale o mondiale) oltre che i vari campionati Regionali e Tornei locali di vario tipo. Di notevole prestigio però è questa medaglia di Ventrice, un Campionato Italiano Federale, ufficiale.

Ventrice inoltre è il secondo Vice Campione Italiano negli ultimi tre anni. Un’impresa macroscopica e che attesta la qualità della Fenix se si pensa, appunto, che negli ultimi tre anni, tra gli atleti più forti d’Italia ce ne sono due che appartengono alla Fenix Vibo Valentia.

Le parole di Lo Preiato

Soddisfazione per lo stesso coach Lo Preiato: «Vogliamo ringraziare l’amministrazione Comunale di Vibo Valentia quindi per aver dato visibilità alla nostra realtà ed al nostro campione, ponendo in lui con questo grande gesto quella motivazione a fare sempre meglio. La Fenix si sta già preparando per la nuova stagione agonistica e il prossimo anno sarà veramente Ricco di novità che scoprirete solo vivendoci».