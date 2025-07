Dilettanti, il Soriano guarda alla crescita del parco Under: arriva in rossoblù il giovane talento Morabito

Prosegue il percorso di rafforzamento del Soriano in questa campagna acquisti estiva Il club rossoblù sarà profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione e con un organico molto diverso. La dirigenza infatti si sta muovendo in sinergia con il tecnico Tonino Figliomeni che ha innanzitutto in mente il concetto di continuità. Cambieranno gli interpreti ma non il modulo, dal momento che l’allenatore non vuole rivoluzionare quanto creato tatticamente nella seconda parte di stagione. Proprio per questo gli elementi saranno mirati e con identikit ben precisi.

Soriano, ecco il giovane Morabito

Nel frattempo la compagine sorianese non sonda solo le occasioni che può portare la finestra estiva, ma guarda anche al cosiddetto pacchetto Under e alla crescita del proprio vivaio. A tal proposito ecco l’acquisizione delle prestazioni sportive di Samuele Morabito. Si tratta di un giovanissimo e promettente classe 2008 cresciuto nelle giovanili della Gescal, dove ha disputato i campionati Under 15 e Under 17 regionali. In seguito approda al Città di Taormina sostenendo il torneo Under 17 Èlite.

Ecco le prime parole del giovane talento: «Ho scelto l’Ags Soriano perché mi hanno parlato bene di questa realtà. So di far parte di una società ambiziosa, capace di arrivare per due anni di fila nei play off. Inoltre c’è la volontà da parte di tutti di dare fiducia ai giovani e questo per me è molto importante. Sarà la mia prima esperienza lontano da casa, ma l’entusiasmo e la voglia non mancano. Un caro saluto ai tifosi del Soriano. Spero di vederli sempre numerosi al campo».

Le parole del dt Vissicchio

Soddisfatto per l’operazione conclusa anche il direttore tecnico rossoblù, mimmo Vissicchio: «Samuele Morabito si lega al Soriano con un accordo biennale, perché crediamo fortemente nel valore di questo giovane talento. Nel ringraziare il procuratore Antonio Stelitano per aver agevolato la trattativa, rinnoviamo la nostra fiducia in Samuele, il quale avrà modo di crescere nelle fila dell’Ags Soriano».