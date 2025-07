Serie D, altro tris di colpi per la Vibonese: arrivano Bonotto, il francese Selemby e Oliverio

Un sabato movimentato questo per la Vibonese che, nel caldo pomeriggio di luglio, ha presentato altri tre nuovi acquisti: Matteo Binotto, Maurice Selemby e Francesco Oliverio. Altre tre pedine chiuse dal direttore sportivo Angelo Costa dunque e date in mano al tecnico Esposito che sta gradualmente mettendo insieme e completando la rosa 2025/26 che sarà protagonista nel prossimo campionato di Serie D (girone I).

Vibonese, tre acquisti

Matteo Bonotto è un centrocampista, classe 2006, che proviene dal settore giovanile del Cittadella dove ha completato la sua formazione. Nella scorsa stagione ha avuto l’opportunità di confrontarsi con la realtà della Serie D militando tra le fila della Sarnese, esperienza che gli ha permesso di accumulare minuti preziosi in un campionato competitivo. Il suo ruolo di centrocampista di fascia lo rende un elemento duttile, capace di coprire ampie porzioni di campo e di contribuire sia in fase difensiva che offensiva. Il giovane centrocampista porta alla Vibonese freschezza e prospettive di crescita, con le caratteristiche per inserirsi a pieno nel progetto tecnico della squadra.

Selemby è invece un difensore, classe 2004, che arriva a Vibo dopo aver maturato esperienza nel settore giovanile del Nantes, uno dei migliori d’Europa, e tra le fila del Cannes e del Vesoul sempre in Francia. Il ventunenne può ricoprire diversi ruoli nel reparto arretrato, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra.

Oliverio, infine, è un esterno offensivo classe 2005. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha partecipato al campionato Under 18 e al prestigioso Torneo di Viareggio, mettendo a segno anche un gol. La sua prima esperienza in Serie D è stata con il Prato, dove ha realizzato 2 reti in 12 presenze. Successivamente ha militato nel Costa D’Amalfi. Oliviero porta velocità e tecnica al reparto offensivo rossoblù. Il giovane talento rappresenta un investimento importante per il futuro, con le qualità per incidere fin da subito.