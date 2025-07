Vibonese, l’era post-Caffo comincia con una rivoluzione: il giovane Marano è l’unico superstite della rosa dello scorso anno

Il portiere classe 2007 resta. Il nuovo patron Cammarata manda via tutti gli altri senatori con una campagna acquisti in continuo fermento e non ancora finita

Il nuovo corso della Vibonese ha cambiato inevitabilmente anche la fisionomia della squadra. Sono giorni frenetici quelli che accompagnano la primissima era post-Caffo, con il passaggio di consegne delle quote societarie (il 60%) alla cordata siciliana di sei imprenditori guidata da Fernando Cammarata. Un nuovo storico capitolo dunque, e il cambiamento non poteva che essere totale e non solo a livello dirigenziale e societario ma anche di organico.

Rivoluzione della rosa

In queste ore il club rossoblù è il principale protagonista del mercato di Serie D (girone I) con una serie di acquisti a raffica che hanno radicalmente rivoluzionato la rosa. Rispetto alla scorsa stagione, infatti, c’è solamente un solo superstite che vestirà ancora la maglia rossoblù: Fabio Marano. Il giovanissimo e promettente portiere, classe 2007, è infatti l’unico volto già noto rispetto allo scorso anno.

Non si tratta di epurazione ma di vera e propria rivoluzione, riscrivendo così un capitolo nuovo. Via dunque i cosiddetti senatori a partire dal capitano Favo accasatosi al Valmontone, continuando poi con il centravanti Fabio Alagna che ha detto sì alla Pistoiese, in Serie C. Rimanendo in zona offensiva, ha lasciato anche un pilastro delle ultime stagioni rossoblù ovvero Pietro Terranova. L’attaccante, reduce da una stagione strepitosa, ha accettato la proposta della Nissa. Stesso destino anche per Gabriele Germinio, tra i perni dello scorso anno, con quest’ultimo che ha trovato l’accordo con il Francavilla. Pezzo pregiato sul mercato anche l’ex numero 10 rossoblù, Francesco Giunta dal momento che il centrocampista sarebbe nel mirino della Scafatese. E poi i vari Squillace, Capone, Germinio, Aronica, Cardinale, Nunziante e tutti gli altri.

I nuovi innesti

Vera e propria rivoluzione dunque ma che la Vibonese, fino a questo momento, sta gestendo in maniera ottimale visti gli arrivi degli scorsi giorni e tutti di livello: Matteo Bonotto, Maurice Selemby, Francesco Oliverio, Domenico Valentino, Aldo Caiazza, Nicolas Nallo, Jacopo Galizia, Christos Balampanidis, Francesco Dicorato, Riccardo Mangiaracina e tanti altri. E il mercato ancora non è finito. Insomma, cresce la curiosità intorno alla squadra che cambia i connotati ma non le ambizioni.