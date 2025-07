Dilettanti, in fermento il mercato nel vibonese: l’Asd Mileto rinnova con Anedda mentre lo Sporting Piscopio annuncia De Luca

In fermento il mercato dilettantistico vibonese, con diversi annunci e trattative che si susseguono giorno dopo giorno. Nello specifico, tanto movimento in Seconda e Terza Categoria dove sono due le squadre che stanno confermando un’alta attività in questa campagna acquisti estiva: Asd Mileto e Sporting Piscopio.

Si muove l’Asd Mileto

Quanto all’Asd Mileto, il club si sta preparando per affrontare da neopromossa il prossimo campionato di Seconda Categoria ma con un’idea ben precisa: la continuità. A tal proposito non si sta facendo alcuna pesante rivoluzione all’interno dell’ambiente biancorosso ma solo acquisti mirati e tante conferme, proprio per consolidare il gruppo. A proposito di conferme, l’ultima in ordine di tempo è quella di Antonio Anedda. Un ragazzo silenzioso ma dal passo deciso, sempre pronto a correre sulla fascia e a mettere cuore e sacrificio per la squadra. Si tratta di un terzino giovane e affidabile che si è conquistato la fiducia di tutti a suon di grinta e impegno partita dopo partita. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti: difende, riparte, non si tira mai indietro.

Sp. Piscopio, altro colpo

Il campionato di Terza Categoria avrà invece una nuova protagonista, ovvero lo Sporting Piscopio. Squadra costituita solamente qualche mese fa, sta già facendo grossi passi a livello di organizzazione e costruzione dell’organico. Diversi gli acquisti fatti in questa sessione e, nella giornata di ieri, si è aggiunto anche quello di Francesco De Luca. Si tratta di un classe 2002 cresciuto calcisticamente nella Vibonese. Giovane ma con già alle spalle diverse esperienze nei campionati dilettantistici calabresi, De Luca ha disputato l’ultima stagione con il Cessaniti, mettendo in mostra determinazione, grinta e una grande visione di gioco. Da oggi vestirà i colori giallorossi e sarà a disposizione della squadra per affrontare al meglio la nuova stagione.