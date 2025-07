Volley, Giada Civitico nuova centrale della Tonno Callipo femminile: 836 punti in cinque stagioni tra Serie A1 e A2, rinforzo chiave per il nuovo roster

La sua volontà è quella di portare in campo non solo la tecnica, ma anche la determinazione, l’umiltà e il carisma necessari per creare un gruppo unito e affiatato

Un altro tassello si aggiunge alla rosa della Tonno Callipo femminile, che continua a costruire la propria squadra per affrontare la nuova stagione con ambizioni dichiarate. Tra le centrali arriva Giada Civitico, classe 1999, proveniente dalla Costa Volpino Bergamo. Milanese che nelle ultime cinque stagioni ha militato tra Serie A1 e A2, collezionando 836 punti, con una media di 167 a stagione.

Civitico ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Foppapedretti Bergamo. «Facevo il settore giovanile – ricorda – e andavo spesso con la Serie A». Dopo una parentesi in B1 a Lecco, è arrivata in A1 a 19 anni.

«Mi si è presentato davanti un progetto ambizioso e stimolante – dice – che ha sposato fin da subito la mia volontà di svolgere un campionato divertente e con un obiettivo chiaro. Allo stesso tempo cercavo un contesto che mi permettesse di lavorare con serietà, serenità ed umiltà ed a Vibo ho trovato tutto ciò».

Dopo anni in A2, Civitico porta con sé un bagaglio tecnico e umano che ritiene utile a contribuire alla coesione del gruppo. «Cercherò di portare la voglia di lavorare, unita a serietà ed umiltà ma ritengo anche carisma e predisposizione a creare un gruppo coeso ed affiatato. Per le esperienze avute negli anni passati, tutto questo è l’elemento essenziale e la chiave del successo».

Sulla nuova squadra ha le idee chiare. «Sono contenta che la Tonno Callipo mi abbia scelto come giocatrice per raggiungere il proprio obiettivo. Penso che il roster sia sicuramente di alta qualità e se riusciamo a diventare un grande gruppo affiatato, possiamo fare belle cose inseguendo i nostri obiettivi ambiziosi».

L’atleta conosce già la fama della società sportiva vibonese, soprattutto per i trascorsi della sezione maschile in Superlega. «Vibo e la Tonno Callipo la conosco personalmente per l’esperienza che ha avuto nella Superlega maschile, e poi ne ho sempre sentito parlare molto bene. Penso sia una società che meriti di ottenere grandi soddisfazioni anche nel mondo della pallavolo femminile. L’obiettivo è arrivare nella massima categoria e ritengo che ci siano tutte le condizioni per riuscirci».