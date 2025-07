Dilettanti, tris di acquisti per il Capo Vaticano: ecco l’attaccante Penno e i due centrocampisti Faeè e Pipicella

Termina il silenzio del Capo Vaticano in questo mercato estivo, con il club neroverde che ha avviato la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione B. Dopo l’arrivo del nuovo tecnico Michele Marturano, infatti, la dirigenza ricadese ha anche annunciato l’esperienza di Fabrizio Maglia come nuovo consulente di mercato, ed è proprio con la sua collaborazione che sono arrivati i primi nomi che andranno a rinforzare la rosa.

Capo Vaticano, tris di acquisti

Tre i nuovi acquisti del Capo Vaticano, un attaccante e due centrocampisti. Per quel che riguarda il reparto offensivo, ufficiale l’ingaggio di Axel Luciano Penno. Il centravanti porta innanzitutto rapidità e velocità che rendono la fase offensivo neroverde insidiosa e imprevedibile. Forza, tecnica e fame di gol, e la squadra ha il suo nuovo bomber.

Come detto, rinforzato anche il centrocampo con gli acquisti di Goncalves Faé Felipe e Giuseppe Pipicella. Il primo è alla sua prima esperienza in Italia e arriva con tanto entusiasmo; il secondo è invece un esterno polivalente che ha maturato esperienza in diverse realtà del calcio dilettantistico calabrese, dimostrando sempre carattere, leadership e senso della posizione. Ora è pronto a lottare per i colori neroverdi. Insomma, mister Marturano ha i suoi primi volti nuovi.