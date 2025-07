Dilettanti, l’Ags Soriano pesca in Puglia: c’è l’accordo con il possente difensore cileno Juan Josè Ferrè

Tra partenze e nuovi arrivi, prende sempre più forma la nuova Ags Soriano che, a breve, affronterà il suo nono campionato di Eccellenza consecutivo. Il club rossoblù sulla scia della continuità, soprattutto dopo i due posti play off conquistati negli ultimi due anni che lo hanno consacrato tra le grandi del calcio dilettantistico regionale. Adesso però la sfida è ancora più ardua: confermarsi.

Soriano, colpo cileno

La dirigenza lavora a che sotto questo aspetto e con la conferma di mister Tonino Figliomeni in panchina, si può definire un mercato a su immagine e somiglianza. L’ultimo arrivato, in ordine di tempo, si chiama Juan José Soriano Ferré. Si tratta di un difensore centrale che fa a rinforzare la retroguardia rossoblù. Mancino di piede e cileno di nazionalità, il classe 1998 porta in dote sostanza e solidità dall’alto dei suoi 193 cm. Il ventisettenne ha già avuto esperienze in Italia avendo giocato con il Ginosa, squadra pugliese di Eccellenza. Un’esperienza peraltro positiva e anche dal punto di vista realizzativo, avendo messo a referto 6 reti nel torneo di Eccellenza 2023/24.

Chi è Juan Ferrè

Juan Josè Soriano Ferrè è nato a Vitacura (Cile) il 12 gennaio del 1998. Proprio nel suo paese inizia la carriera calcistica, toccando i primi palloni con le giovanili dell’Universidad Católica. In seguito Deportes La Serena (Primera B), Trasandino (Segunda División), Colchagua (Tercera A), Provincial Ovalle (Tercera A), Barnechea (Primera B) e Metropolitan (Liga 1º división Puerto Rico). Ecco poi l’approdo in Europa, per la precisione in Spagna con l’Azuqueca. Vanta anche un’esperienza con l’Under 17 del Cile al campionato del mondo di categoria. In Italia, oltre a quella del Ginosa ha indossato anche la maglia del Leverano, compagine sempre pugliese di Promozione.