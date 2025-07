Volley, la Lory Pizzo giocherà in Serie B2: arriva l’ufficialità. A breve l’annuncio sulle nuove atlete

di Massimo Maneggio



Un sogno che diventa realtà, ma anche un traguardo meritato su parquet: la Lory Pizzo è stata integrata nel torneo di Serie B2, dopo essere arrivata al secondo posto nel massimo campionato regionale femminile di pallavolo.

Nella stagione appena conclusa, le napitine avevano lottato sino all’ultimo pallone contro la Todosport Vibo per la promozione, un duello sportivo avvincente che si è risolto appannaggio della squadra del capoluogo. La battaglia sportiva è stata intensa e ha fatto anche discutere gli sportivi sulla formula e sulle regole del campionato, per quanto visto sul parquet erano infatti due le squadre che avrebbero meritato il salto di categoria.

Ora ci ha pensato la Fipav a “rendere giustizia” all’opinione diffusa tra quanti hanno seguito il torneo di Serie C calabrese con la conseguente promozione estiva della Lory Pizzo nella categoria superiore. Come avevamo già anticipato, c’erano ottime possibilità per una integrazione in B2 e ciò è stato confermato nelle scorse ore dalla società.

La Lory Pizzo ha commentato la bella notizia sottolineando l’orgoglio e l’immensa soddisfazione per il traguardo raggiunto, come frutto del lavoro, della passione e del sacrificio di tutte le persone che hanno contribuito alla crescita della società: «La stagione che ci attende sarà ricca di stimoli e ci vedrà protagonisti in un contesto altamente competitivo. Siamo pronti ad onorare al meglio questo nuovo percorso».

Sul piano squisitamente sportivo non servirà stravolgere la rosa. La dirigenza è già convinta della passione del collettivo, servirà solo aggiungere qualche tassello d’esperienza e di maggiore qualità tecnica: «Il roster è in fase di definizione. Ancora qualche piccolo dettaglio e saremo pronti ad annunciare le atlete che scenderanno in campo per la prossima stagione di Serie B2».