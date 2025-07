Vibonese, i gol arrivano dalla Spagna: ufficiale l’accordo con l’attaccante Mario Hernandez

Non sono ancora finiti gli acquisti della Vibonese che continua a imporsi sul corrente mercato estivo. Il club rossoblù sta infatti ultimando quella che sarà la rosa 2025/26 protagonista nel prossimo campionato di Serie D (girone I). Un organico quasi completato dunque, come detto dal direttore sportivo Angelo Costa qualche giorno fa e con solo 3-4 elementi che mancano all’appello. Nella mattinata di oggi, inoltre, arriva un altro annuncio ufficiale che segna un gradino in più al completamento della rosa. L’obiettivo infatti è quello di consegnare a mister Esposito il gruppo completo per il 31 luglio, data del primo raduno ufficiale.

Dalla Spagna ecco Hernandez

Un nuovo arrivo dunque che è quello di Mario Hernandez. Si tratta di un attaccante, classe 1999, che porta all’ombra dello stadio Luigi Razza un importante bagaglio di esperienza maturato in Spagna. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile di società prestigiose come Racing de Santander, Atletico Madrid e Valencia, ha successivamente militato nella Segunda División B con diverse formazioni spagnole. Il ventiseienne è una punta centrale di 191 centimetri, dotato di notevole fisicità e abilità nel gioco aereo. La sua versatilità gli permette di ricoprire anche i ruoli di ala destra e sinistra. Lo scorso anno per la prima volta in Italia tra le fila dell’Angolana, in Eccellenza abruzzese, ha realizzato 20 gol. Insomma, in casa rossoblù si lavora in silenzio e in modo concreto.