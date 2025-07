Sport e libertà, a Pizzo tutto pronto per la ventesima edizione della Coppa della Pace

In un mondo che va sempre più veloce, tra guerre e crisi, lo sport è uno strumento in grado di favorire la solidarietà e l’unione. Attraverso esso, infatti, si può costruire e lavorare sui valori sani che uniscono etnie, culture e popoli.

La Coppa della Pace

Da venti anni ormai a Pizzo, con l’avvento della stagione estiva, ritorna un evento ormai radicato nel territorio. Un appuntamento sportivo in grado di accendere i riflettori su temi di stretta attualità. Dal 27 luglio al 3 agosto, infatti, si terrà la ventesima edizione del torneo Coppa della Pace che avrà come tema principale quello della libertà. Il focus, inoltre, sarà incentrato sulle guerre nel mondo (Striscia di Gaza in primis).

La competizione, organizzata da Salvatore Cavallaro insieme a diversi collaboratori insieme al supporto dell’Associazione Asd Sbarbagianni e con il patrocinio del comune di Pizzo, si terrà al lido Bluemoon del territorio napitino. La realizzazione è stata resa possibile anche grazie al main sponsor Tonno Sardanelli oltre che al Bar Dante e al Bar Ercole e allo sponsor tecnico Aragon Multiservice oltre a diversi partner come: Pileggi anti-caduta Servizi, Ottica medica, Palestra Med Sport, Bottega del Gelato. Il torneo sarà diviso così: il primo giorno in un 2×2 maschile e femminile; il secondo giorno un 2×2 misto dall’alba al tramonto mentre il 30 luglio ci sarà l’Happy Sunset con Emilio Farfaglia. Finale in grande stile il 3 agosto con la premiazione in piazza, arricchita dal concerto degli Amakorà.