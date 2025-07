Serie B1, ufficializzati i gironi: per la Tonno Callipo si parte nel weekend dell’11-12 ottobre

Sono stati ufficializzati i gironi dei campionati di Serie B, oltre 300 le squadre protagoniste nei campionati maschili e femminili. In particolare sono 56 quelle in Serie B1 femminile che vedrà al via la neopromossa Tonno Callipo, con lo start ufficiale fissato per il week-end dell’11-12 ottobre. La novità rilevante, nota da tempo ma ora ufficiale, riguarda appunto la B1 femminile le cui promosse accederanno alla nuova Serie A3.

La Tonno Callipo di coach Saja è stata ovviamente inserita nel girone D, quello più meridionale ed è l’unica portacolori calabrese, al pari della Ssd Pvt Modica per la Sicilia; della Futura Volley Teramo per l’Abruzzo e l’Asd Pieralisi Pallavolo Jesi per le Marche. In testa ci sono, con tre squadre ciascuna, Lazio (con Assitec Volleyball Ssd Frosinone, Asd Volleyrò Casal de Pazzi Roma, Asd United Volley Pomezia) e Puglia (Grotte Volley Asd Castellana, Asd SVB Bisceglie, Pallavolo Cerignola). Con due la Campania (Arzano Volley e Asd Vesuvio Oplonti Torre Annunziata) e l’Umbria (Star Volley Città di Castello – che è anche la trasferta più lunga con ben 807 chilometri -, e Asd San Feliciano Magione-Perugia), per un totale di 14 squadre, dunque finalmente in numero pari.

Sulla qualità e sulle difficoltà del nuovo campionato il diesse della Tonno Callipo Peppe Defina è alquanto esaustivo: «Al momento non è dato sapere la formula delle promozioni, se dirette o tramite i play off, se ne saprà di più la prossima settimana, compresi i calendari. Si sa per certo che in totale le promozioni saranno dodici e dunque tre per ciascuno dei quattro gironi. Riguardo il campionato, tra le squadre che lotteranno per il vertice ci sono sicuramente Castellana, Cerignola e Oplonti. Tuttavia – sottolinea il direttore sportivo giallorosso – tutte le altre squadre sono di categoria, con giocatrici di assoluto valore, per cui può dirsi che questo girone può equivalere sicuramente a quello di A2 dello scorso anno. Sarà dunque un campionato oltreché molto performante, anche livellato verso l’alto, ciò significa che in ogni gara bisognerà attrezzarsi col coltello tra i denti. Di sicuro ci sarà da battagliare e lottare con grande forza su ogni campo, poiché non vedo – conclude Defina – squadre materasso almeno ad oggi sulla carta».